Кривбасс в спарринге разошелся боевым миром с чемпионом Швейцарии

10 июля " Кривбасс " провел свой второй спарринг на летних словенских сборах в Словении. Соперником команды Юрия Вернидуба был чемпион Швейцарии "Янг Бойз".

Старт матча лучше удался "Кривбассу", уже на 5-й минуте Вакулко открыл счет.

Впрочем, "Янг Бойз" довольно быстро отыгрался – после атаки и сейва кипера Сандро первый успел на добивание и расстрелял ворота Маханькова - 1:1.

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В целом, первый тайм прошел при некотором преимуществе "Янг Бойз", который на 25-й минуте вышел вперед - Аджам эффектно прошел нескольких соперников и пробил мимо Маханькова - 2:1.

Второй тайм активнее начали швейцарцы, и дважды Хома, который сменил Маханькова, реально выручил после тяжелых ударов соперников.

Впрочем, на 72 минуте криворожанам таки удалось сравнять счет – после быстрой контратаки Кожушко вывели один на один с вратарем и Олег технично пробил в дальний угол.

Итог матч – боевая ничья 2:2.

"Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 2:2

Голы: Юрий Вакулко, 5 (0:1). Сандро Лаупер, 8 (1:1). Жауэн Аджам, 25 (2:1). Олег Кожушко (Егор Твердохлеб), 72 (2:2).

"Кривбасс": Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) - Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 46), Бакари Конате (Александр Драмбаев, 46), Игорь Снурницын (Дмитрий Семенов, 58), Иван Дибанго - Джихад Бизимана (Клим Приходько, 65), Денис Кузык (Даниэль Соса, 46), Максим Лунев (Егор Твердохлеб, 46; Хрвое Илич, 78), Юрий Вакулко (новичок, 65), Дмитрий Хомченовский (к) (Жан По, 46) - Принс Аду (Олег Кожушко, 58).