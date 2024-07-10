  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс в спарринге разошелся боевым миром с чемпионом Швейцарии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс в спарринге разошелся боевым миром с чемпионом Швейцарии

Премьер-лига

Ничья 2:2

Кривбасс в спарринге разошелся боевым миром с чемпионом Швейцарии

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

10 июля "Кривбасс" провел свой второй спарринг на летних словенских сборах в Словении. Соперником команды Юрия Вернидуба был чемпион Швейцарии "Янг Бойз".

Старт матча лучше удался "Кривбассу", уже на 5-й минуте Вакулко открыл счет.

Впрочем, "Янг Бойз" довольно быстро отыгрался – после атаки и сейва кипера Сандро первый успел на добивание и расстрелял ворота Маханькова - 1:1.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В целом, первый тайм прошел при некотором преимуществе "Янг Бойз", который на 25-й минуте вышел вперед - Аджам эффектно прошел нескольких соперников и пробил мимо Маханькова - 2:1.

Второй тайм активнее начали швейцарцы, и дважды Хома, который сменил Маханькова, реально выручил после тяжелых ударов соперников.

Впрочем, на 72 минуте криворожанам таки удалось сравнять счет – после быстрой контратаки Кожушко вывели один на один с вратарем и Олег технично пробил в дальний угол.

Итог матч – боевая ничья 2:2.

"Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 2:2
Голы: Юрий Вакулко, 5 (0:1). Сандро Лаупер, 8 (1:1). Жауэн Аджам, 25 (2:1). Олег Кожушко (Егор Твердохлеб), 72 (2:2).

"Кривбасс": Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) - Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 46), Бакари Конате (Александр Драмбаев, 46), Игорь Снурницын (Дмитрий Семенов, 58), Иван Дибанго - Джихад Бизимана (Клим Приходько, 65), Денис Кузык (Даниэль Соса, 46), Максим Лунев (Егор Твердохлеб, 46; Хрвое Илич, 78), Юрий Вакулко (новичок, 65), Дмитрий Хомченовский (к) (Жан По, 46) - Принс Аду (Олег Кожушко, 58).

По теме
yellow-arrow
Кендзера покинул Динамо. Стороны разорвали контракт
yellow-arrow
Начали невзрачно. Динамо - Падеборн 0:0. Видеообзор поединка
yellow-arrow
УАФ дала УПЛ 10 дней для решения вопроса с Днепром-1, - СМИ
Кривбасс (Кривой Рог) Янг Бойз (Берн)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости