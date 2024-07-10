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Кривбасс в спарринге разошелся боевым миром с чемпионом Швейцарии
Ничья 2:2
fckryvbas.com
10 июля "
Старт матча лучше удался "Кривбассу", уже на 5-й минуте Вакулко открыл счет.
Впрочем, "Янг Бойз" довольно быстро отыгрался – после атаки и сейва кипера Сандро первый успел на добивание и расстрелял ворота Маханькова - 1:1.
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В целом, первый тайм прошел при некотором преимуществе "Янг Бойз", который на 25-й минуте вышел вперед - Аджам эффектно прошел нескольких соперников и пробил мимо Маханькова - 2:1.
Второй тайм активнее начали швейцарцы, и дважды Хома, который сменил Маханькова, реально выручил после тяжелых ударов соперников.
Впрочем, на 72 минуте криворожанам таки удалось сравнять счет – после быстрой контратаки Кожушко вывели один на один с вратарем и Олег технично пробил в дальний угол.
Итог матч – боевая ничья 2:2.
"Кривбасс": Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) - Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 46), Бакари Конате (Александр Драмбаев, 46), Игорь Снурницын (Дмитрий Семенов, 58), Иван Дибанго - Джихад Бизимана (Клим Приходько, 65), Денис Кузык (Даниэль Соса, 46), Максим Лунев (Егор Твердохлеб, 46; Хрвое Илич, 78), Юрий Вакулко (новичок, 65), Дмитрий Хомченовский (к) (Жан По, 46) - Принс Аду (Олег Кожушко, 58).
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