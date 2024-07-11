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Стало известно, сколько Карпаты заплатили за бразильского новичка Стенио

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Стало известно, сколько Карпаты заплатили за бразильского новичка Стенио

instagram.com/karpaty.lviv

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Стала известна сумма, которую "Карпаты" заплатили за подписание 21-летниго бразильского вингера Стенио.

По данным портала Transfermarkt, бразильский "Крузейро", которому принадлежали права на футболиста, получил от львовян за игрока 200 тысяч евро.

При этом оценочная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

В прошлом сезоне воспитанник "Крузейро" на правах аренды помог вернуться в высший дивизион португальскому AVS (18 матчей, 1 гол), а кроме того, имеет опыт в Италии – 29 матчей и 6 мячей в примавере "Торино".

Стенио может сыграть на обоих флангах, а кроме того, имеет опыт игры в амплуа инсайда и даже форварда. У него высокие стартовая и дистанционная скорость, довольно неординарный дриблинг.

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Карпаты (Львов) Стенио
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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