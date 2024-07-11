Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, сколько Карпаты заплатили за бразильского новичка Стенио
Усиление перед УПЛ
instagram.com/karpaty.lviv
Стала известна сумма, которую "Карпаты" заплатили за
По данным портала Transfermarkt, бразильский "Крузейро", которому принадлежали права на футболиста, получил от львовян за игрока 200 тысяч евро.
При этом оценочная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.
В прошлом сезоне воспитанник "Крузейро" на правах аренды помог вернуться в высший дивизион португальскому AVS (18 матчей, 1 гол), а кроме того, имеет опыт в Италии – 29 матчей и 6 мячей в примавере "Торино".
Стенио может сыграть на обоих флангах, а кроме того, имеет опыт игры в амплуа инсайда и даже форварда. У него высокие стартовая и дистанционная скорость, довольно неординарный дриблинг.
Популярное сейчас
- Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Испания рискует остаться без капитана в финале Евро из-за нелепого инцидента с охранником
- ФК Ужгород объявил об объединении с ФК СХИ
- Фридман: Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО