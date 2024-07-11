Стало известно, сколько Карпаты заплатили за бразильского новичка Стенио

Стала известна сумма, которую "Карпаты" заплатили за подписание 21-летниго бразильского вингера Стенио .

По данным портала Transfermarkt, бразильский "Крузейро", которому принадлежали права на футболиста, получил от львовян за игрока 200 тысяч евро.

При этом оценочная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

В прошлом сезоне воспитанник "Крузейро" на правах аренды помог вернуться в высший дивизион португальскому AVS (18 матчей, 1 гол), а кроме того, имеет опыт в Италии – 29 матчей и 6 мячей в примавере "Торино".

Стенио может сыграть на обоих флангах, а кроме того, имеет опыт игры в амплуа инсайда и даже форварда. У него высокие стартовая и дистанционная скорость, довольно неординарный дриблинг.