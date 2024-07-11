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Инстаграм удалил публикацию Динамо об обстреле Украины 8 июля за "разведение вражды"
Такие вот стандарты
фото из свободных источников
Инстаграм удалил публикацию "
Об этом сообщил глава медиадепартамента киевского клуба Андрей Шахов.
"Инстаграм удалил пост "Динамо" про русню после теракта в Киеве.
Считают, что мы разводим вражду. Представляете? Мы "разводим вражду", – написал Шахов.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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