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Инстаграм удалил публикацию Динамо об обстреле Украины 8 июля за "разведение вражды"

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Инстаграм удалил публикацию Динамо об обстреле Украины 8 июля за "разведение вражды"

фото из свободных источников

Новина українською

Инстаграм удалил публикацию "Динамо" в соцсети о ракетном обстреле россиянами Украины 8 июля.

Об этом сообщил глава медиадепартамента киевского клуба Андрей Шахов.

"Инстаграм удалил пост "Динамо" про русню после теракта в Киеве.

Считают, что мы разводим вражду. Представляете? Мы "разводим вражду", – написал Шахов.

Инстаграм удалил публикацию Динамо об обстреле Украины 8 июля за "разведение вражды" - изображение 1
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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