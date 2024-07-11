  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье обыграло в спарринге Верес
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье обыграло в спарринге Верес

Премьер-лига

Матч прошел в формате 4 тайма по 30 минут

Полесье обыграло в спарринге Верес

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" провел контрольный матч против "Полесья" на летних сборах. Сам поединок прошел в формате 4 тайма по 30 минут.

Счет в игре был открыт уже на 2-й минуте, при чем сделал это новичок житомирской команды Жоао Виалле. На 76-й минуте "волки" удвоили свое преимущество - отличился Луифер. Затем на 81-й и на 100-й минутах дублем отличился Богдан Кушниренко.

Ровенчане ответили лишь голом престижа на 111-й минуте - пенальти реализовал Николай Гайдучик.

Контрольный матч, 10 июля
"Верес" - "Полесье" 1:4
Голы: Гайдучик 111, с пенальти - Жоао Виалле 2, Луифер 76, Кушниренко 81, 100.

По теме
yellow-arrow
Ворскла в товарищеском матче одержала победу над Ужгородом
yellow-arrow
Инстаграм удалил публикацию Динамо об обстреле Украины 8 июля за "разведение вражды"
yellow-arrow
Стало известно, сколько Карпаты заплатили за бразильского новичка Стенио
Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости