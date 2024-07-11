Полесье обыграло в спарринге Верес

"Верес" провел контрольный матч против "Полесья" на летних сборах. Сам поединок прошел в формате 4 тайма по 30 минут.

Счет в игре был открыт уже на 2-й минуте, при чем сделал это новичок житомирской команды Жоао Виалле. На 76-й минуте "волки" удвоили свое преимущество - отличился Луифер. Затем на 81-й и на 100-й минутах дублем отличился Богдан Кушниренко.

Ровенчане ответили лишь голом престижа на 111-й минуте - пенальти реализовал Николай Гайдучик.

Контрольный матч, 10 июля

"Верес" - "Полесье" 1:4

Голы: Гайдучик 111, с пенальти - Жоао Виалле 2, Луифер 76, Кушниренко 81, 100.