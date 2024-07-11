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Полесье обыграло в спарринге Верес
Матч прошел в формате 4 тайма по 30 минут
Фото: НК Верес
"Верес" провел контрольный матч против "Полесья" на летних сборах. Сам поединок прошел в формате 4 тайма по 30 минут.
Счет в игре был открыт уже на 2-й минуте, при чем сделал это новичок житомирской команды Жоао Виалле. На 76-й минуте "волки" удвоили свое преимущество - отличился Луифер. Затем на 81-й и на 100-й минутах дублем отличился Богдан Кушниренко.
Ровенчане ответили лишь голом престижа на 111-й минуте - пенальти реализовал Николай Гайдучик.
Контрольный матч, 10 июля
"Верес" - "Полесье" 1:4
Голы: Гайдучик 111, с пенальти - Жоао Виалле 2, Луифер 76, Кушниренко 81, 100.
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