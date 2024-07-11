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Ворскла в товарищеском матче одержала победу над Ужгородом
Забил игрок на просмотре
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" на предсезонных ужгородских сборах провела товарищеский матч с местным ФК "Ужгород". Команды сыграли смешанными составами без лимита замен в формате три тайма по 30 минут. Единственный гол в этой встречи забил игрок, прибывший на просмотр в полтавский клуб.
15-го июля подопечные Сергея Долганского встретятся со "Скалой".
Ранее "Ворскла" обыграла "Буковину" (3:1) в спарринге.
Контрольный матч, 10 июля
"Ворскла" - "Ужгород"
Гол: игрок на просмотре, 4.
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Источник:ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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