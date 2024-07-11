  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла в товарищеском матче одержала победу над Ужгородом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла в товарищеском матче одержала победу над Ужгородом

Премьер-лига

Забил игрок на просмотре

Ворскла в товарищеском матче одержала победу над Ужгородом

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" на предсезонных ужгородских сборах провела товарищеский матч с местным ФК "Ужгород". Команды сыграли смешанными составами без лимита замен в формате три тайма по 30 минут. Единственный гол в этой встречи забил игрок, прибывший на просмотр в полтавский клуб.

15-го июля подопечные Сергея Долганского встретятся со "Скалой".

Ранее "Ворскла" обыграла "Буковину" (3:1) в спарринге.

Контрольный матч, 10 июля
"Ворскла" - "Ужгород"
Гол: игрок на просмотре, 4.

Читайте такжеВорскла подписала экс-форварда Полесья Ндукве
По теме
yellow-arrow
Полесье обыграло в спарринге Верес
yellow-arrow
Инстаграм удалил публикацию Динамо об обстреле Украины 8 июля за "разведение вражды"
yellow-arrow
Стало известно, сколько Карпаты заплатили за бразильского новичка Стенио
Ворскла (Полтава) ФК Ужгород
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости