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Шахтер – Бачка-Топола: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга
Шахтер – Бачка-Топола ⋇ 11.07.2024⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону. 11 июля подопечные Марино Пушича сыграют с сербским клубом "Бачка-Топола".
По итогам сезона 2023/24 команда заняла 3-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.
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Спарринг между командами начнется в 17:30 по киевскому времени. Смотреть товарищеский матч можно на YouTube-канале "Шахтера".
Контрольный матч, 11 июля
"Шахтер" 17:30 "Бачка-Топола"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Шахтера"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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