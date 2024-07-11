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Шахтер – Бачка-Топола: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Премьер-лига

Шахтер – Бачка-Топола ⋇ 11.07.2024⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️

Шахтер – Бачка-Топола: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону. 11 июля подопечные Марино Пушича сыграют с сербским клубом "Бачка-Топола".

По итогам сезона 2023/24 команда заняла 3-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

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Спарринг между командами начнется в 17:30 по киевскому времени. Смотреть товарищеский матч можно на YouTube-канале "Шахтера".

Контрольный матч, 11 июля
"Шахтер" 17:30 "Бачка-Топола"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Шахтера"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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