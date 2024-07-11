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Виталий Вернидуб - о 2:2 с Янг Бойз: Для Кривбасса это большой опыт

Премьер-лига

Криворожский клуб сыграл вничью с чемпионом Швейцарии

Виталий Вернидуб - о 2:2 с Янг Бойз: Для Кривбасса это большой опыт

Фото: ФК Кривбас

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Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб поделился мыслями о контрольном матче на словенских сборах против швейцарского "Янг Бойз" (2:2).

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- Виталий Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, игру.

- Сейчас трудно что-то оценивать, потому что нам надо сделать анализ игры. Но, что могу сказать: мы рады, что такой матч состоялся. Для нас это большой опыт, ребята должны привыкать играть против хороших европейских команд и демонстрировать хорошую игру.

- "Кривбасс" играл против регулярного участника еврокубков. Это чувствовалось?

- У нас много новых футболистов, которые еще не играли на таком уровне. Поэтому после анализа игры мы увидим, чего нам не хватало сегодня. Команда сейчас работает на сборах под большими нагрузками, и, самое главное, что она выдерживала ту структуру, которую мы хотели видеть и выглядела в целом хорошо.

- Второй сбор набирает обороты. Все идет по плану?

- Да, мы очень довольны. Благодарны клубу за условия, которые он предоставляет. Хочется также сказать большое спасибо нашим бойцам ВСУ, благодаря которым мы здесь находимся, и можем развивать украинский футбол в это трудное для Украины время, - сказал Вернидуб-младший.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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