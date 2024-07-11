Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Полесье отреагировали на слухи о предоставлении финансирования Днепру-1
Житомирский клуб опроверг данную информацию
Фото: ФК Полісся
Пресс-служба "Полесья" сделала заявление, в котором опровергла информацию журналиста Игоря Бурбаса о том, что владелец клуба Геннадий Буткевич одалживал 200 миллионов гривен "Днепру-1".
"Футбольный клуб "Полесье" решительно опровергает и отрицает информацию, которая была недавно опубликована в СМИ, что касается предоставления какой-либо помощи или финансирования СК "Днепр-1" со стороны президента ФК "Полесье" Геннадия Буткевича. Официально заявляем, что эта информация является ложной.
Футбольный клуб "Полесье" осуждает обнародование и распространение непроверенной и ложной информации, которая наносит вред для нашего клуба и всего футбольного сообщества. Мы призываем всех заинтересованных сторон использовать только проверенные и достоверные источники информации, прежде чем делать какие-либо выводы или обнародовать обвинения.
Футбольный клуб "Полесье" всегда придерживается принципов честности, прозрачности и справедливости во всех аспектах своей деятельности", - говорится в заявлении клуба.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Ордабасы с Бесединым и еще двумя украинцами в составе не забил, как и украинизированный Пюник, команда Демченко проиграла
- Евро-2024. Нидерланды – Англия 1:2. Парни Саутгейта на характере вырывают победу
- Кейн заработал спорный пенальти. Кейн реализовал пенальти. Нидерланды - Англия 1:1. ВИДЕО
- Черноморец официально получил нового главного тренера
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО