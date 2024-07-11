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В Полесье отреагировали на слухи о предоставлении финансирования Днепру-1

Премьер-лига

Житомирский клуб опроверг данную информацию

В Полесье отреагировали на слухи о предоставлении финансирования Днепру-1

Фото: ФК Полісся

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Пресс-служба "Полесья" сделала заявление, в котором опровергла информацию журналиста Игоря Бурбаса о том, что владелец клуба Геннадий Буткевич одалживал 200 миллионов гривен "Днепру-1".

"Футбольный клуб "Полесье" решительно опровергает и отрицает информацию, которая была недавно опубликована в СМИ, что касается предоставления какой-либо помощи или финансирования СК "Днепр-1" со стороны президента ФК "Полесье" Геннадия Буткевича. Официально заявляем, что эта информация является ложной.

Футбольный клуб "Полесье" осуждает обнародование и распространение непроверенной и ложной информации, которая наносит вред для нашего клуба и всего футбольного сообщества. Мы призываем всех заинтересованных сторон использовать только проверенные и достоверные источники информации, прежде чем делать какие-либо выводы или обнародовать обвинения.

Футбольный клуб "Полесье" всегда придерживается принципов честности, прозрачности и справедливости во всех аспектах своей деятельности", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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