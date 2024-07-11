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Официально. Колос подписал лучшего футболиста чемпионата Грузии

Премьер-лига

Грузин продолжит карьеру в Украине

Официально. Колос подписал лучшего футболиста чемпионата Грузии

Фото: ФК Колос

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Полузащитник "Дилы" Ника Гагнидзе перешел в "Колос", сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

Детали трансфера неизвестны.

23-летний Гагно (никнейм новичка) с 2019 выступал за команду "Дила" (Гори). В сезоне 2022/2023 играл в аренде в чемпионате Турции за "Умраниеспор" - два матча сыграл в чемпионате и один в Кубке. Весной этого года Нику признали лучшим игроком первого круга Лиги Эровнули (чемпионат Грузии).

Также в его актие 5 матчей за юношескую (U-19) и 12 поединков за молодежную (U-21) сборную Грузии.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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Колос (Ковалевка) Дила (Гори)
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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