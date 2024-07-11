Педриньо: Я очень счастлив вернуться в Шахтер

Полузащитник "Шахтера" Педриньо поделился эмоциями от возвращения в клуб, а также рассказал о личных изменениях и целях на будущее.

- Педриньо, добро пожаловать домой! Расскажи, чувствуешь ли ты атмосферу дома и как прошла твоя встреча с товарищами и тренерским штабом?

- Большое спасибо! Я очень счастлив вернуться в "Шахтер". В команде кроме меня уже есть шесть бразильцев и много украинцев. Независимо от нации я чувствую себя как дома и очень благодарен за то, что меня снова так тепло приняли. Спасибо Богу за возможность быть в "Шахтере" и желаю нам успехов в новом сезоне.

- Через два года ты возвращаешься в "Шахтер". Насколько сложно тебе далось это решение?

- Учитывая ситуацию в Украине, к сожалению, было немножко трудно, но прежде всего я вспоминал предыдущие дни и годы в "Шахтере", и это запечатлелось в моем сердце как очень хорошее событие. Я учитывал это, принимая довольно непростое решение, но уверен, что вместе с "Шахтером" смогу достигать новых успехов как в личном, так и в командном движении.

- Ты сказал об опыте, который был до войны, поэтому давай поговорим о воспоминаниях. Вспомни довоенные времена, когда ты был в команде. Что было самым ярким для тебя?

- Я прожил в "Шахтере" очень много хороших моментов и верю в то, что успел многого достичь, несмотря на то, что был в команде достаточно короткое время. Нашел немало замечательных друзей - как украинцев, так и бразильцев. К сожалению, из-за войны пришлось покинуть страну. Это было не столько из-за меня, сколько из-за переживаний за собственную семью. Но я рад возвращению, несмотря на то, что чувствуется определенная сложность. Я убежден, что именно в "Шахтере" смогу достигать успехов и наслаждаться футболом так же, как делал это два года назад.

- Сразу вспоминается твой гол в ворота "Монако". Считаешь, что это лучший гол в твоей карьере?

- Без сомнения, это особое событие. Это был очень важный поединок в таком большом турнире и чрезвычайно важный гол в моей карьере. Я действительно был счастлив в тот момент, но должен подчеркнуть, чтобы без своих партнеров я бы не сумел этого достичь. Это совместная командная работа, которую я удачно конвертировал в забитый мяч.

- Как изменился Педриньо за время отсутствия в "Шахтере"?

- На самом деле я не очень изменился как личность. Да, я играл два года в родном чемпионате, но по-прежнему стараюсь выкладываться на максимум каждую игру. Сейчас я вернулся в "Шахтер" с надеждой построить карьеру, о которой мечтал с детства, и дать команде все, что могу, чтобы помочь ее росту.

- Следил все это время за "Шахтером"? Если да, то прокомментируй результаты команды и расскажи, с кем общался и поддерживал связь.

- Конечно, я наблюдал за матчами и старался всегда держаться в курсе событий. У меня здесь осталось очень много друзей, и я следил за командой, особенно в последнем сезоне. Знаю, что "Шахтер" стал чемпионом и завоевал Кубок Украины. Я был очень счастлив за клуб, в который теперь вернулся.

- Знаем, что Лассина Траоре тебя очень ждал. Если посмотреть на твои социальные сети, можно увидеть, что он очень активен в них, кроме этого, на сборах вы живете вместе. Расскажи о вашей дружбе.

- Траоре - это тот человек, с которым я познакомился в первые дней, и нам удалось построить дружеские отношения. Мы не общаемся на одном языке, но это не мешает нам дружить, и мы остаемся друзьями как на поле, так и вне его. Когда меня не было в клубе, мы постоянно поддерживали связь, и надеюсь, сможем помогать друг другу, учитывая личностное и профессиональное развитие.

- Сейчас ты являешься самым взрослым легионером в "Шахтере". Чувствуешь грань ответственности над другими легионерами?

- Конечно! Я убежден, что, играя в таком большом клубе, как "Шахтер", ты всегда имеешь определенную ответственность и обязанность. Я стараюсь быть на одной волне с партнерами, несмотря на возрастную разницу, но если могу помочь своим опытом, то всегда готов поделиться им с партнерами.

- Известно, на какой позиции тебя планирует использовать Марино Пушич? Ведь ты довольно универсальный игрок, который способен сыграть как в центре поля, так и правого вингера и даже нападающего. Был разговор об этом?

- Да! Думаю, что больше буду играть на своей родной позиции. Могу сыграть на месте Траоре, но это не та позиция, на которой я привык играть, и она не является для меня родной. Однако готов играть там, где меня видит и будет использовать главный тренер. Однако на своей родной позиции, считаю, я смог бы быть наиболее полезным в команде.

- Какой номер выбрал и какие твои цели и задачи в "Шахтере"?

- Мой номер - 38, тот, с которым я начинал свою профессиональную карьеру в "Коринтиансе", и он всегда будет в моем сердце. Что касается моих целей, конечно, хочу забивать голы и ассистировать, а также хочу стать ключевым игроком в команде, но моим основным приоритетом всегда будут командные достижения.

- Твое пожелание болельщикам "Шахтера"?

- Прежде всего желаю, чтобы вы могли спокойно наслаждаться футболом, были уверены в будущем и могли вместе болеть за "Шахтер" и поддерживать его, - сказал Педриньо.