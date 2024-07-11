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В Черноморце рассказали о ситуации с двумя легионерами
У игроков завершились контракты
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Два футболиста "Черноморца" покинут клуб, сообщает Sport.ua. Речь идет о легионерах – 25-летнем словенском защитнике Луке Гучеке и 28-летнем аргентинском Фабрисио Альваренгу.
Генеральный директор прояснил ситуацию относительно обоих иностранцев.
"У Гучека и Альваренги завершились контракты. Это то, что я могу о них сказать", – уточнил он.
В прошлом сезоне словенец провел за "Черноморец" 22 матча, а аргентинец участвовал в 8 поединках.
Источник пишет, что еще один иностранный футболист, бельгиец Зиги Бадибанга, после выхода из отпуска все же решил окончательно покинуть "Черноморец", в составе которого отыграл два сезона.
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