В Черноморце рассказали о ситуации с двумя легионерами

Два футболиста "Черноморца" покинут клуб, сообщает Sport.ua. Речь идет о легионерах – 25-летнем словенском защитнике Луке Гучеке и 28-летнем аргентинском Фабрисио Альваренгу.

Генеральный директор прояснил ситуацию относительно обоих иностранцев.

"У Гучека и Альваренги завершились контракты. Это то, что я могу о них сказать", – уточнил он.

В прошлом сезоне словенец провел за "Черноморец" 22 матча, а аргентинец участвовал в 8 поединках.

Источник пишет, что еще один иностранный футболист, бельгиец Зиги Бадибанга, после выхода из отпуска все же решил окончательно покинуть "Черноморец", в составе которого отыграл два сезона.