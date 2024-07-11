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Вакулко: Уже и не помню как забил в ворота Янг Бойз, все как в тумане

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" - о ничьей со швейцарцами

Вакулко: Уже и не помню как забил в ворота Янг Бойз, все как в тумане

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко подвел итоги контрольного матча на словенских сборах против швейцарского "Янг Бойз" (2:2).

- Какие эмоции после этого спарринга?

- Эмоции хорошие, играли против очень крепкой команды. К тому же в такой атмосфере - много болельщиков пришли на игру, были также и украинские фаны с нашими флагами, мы благодарны им за поддержку. Слава Украине! Относительно игры: 2:2 - справедливый результат. Моменты были у обеих команд.

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- Ты забил уже на 5 минуте. Вспомни тот эпизод...

- Уже и не помню, все как в тумане (улыбается). Прессинговали соперника, отобрали мяч - я забивал уже с близкого расстояния, - обычный гол.

- Как тебе поддержка украинских болельщиков?

- Очень приятно было видеть украинских фанов: много детей, люди даже из Кривого Рога. Это очень объединяет, мы играем в футбол ради болельщиков.

- Чувствовалось, что играли против команды уровня Лиги Чемпионов?

- Я бы не сказал, что было очень тяжело. "Янг Бойз" - крепкая команда, очень хорошо подготовленная физически. Но "Кривбасс" не так давно на сборах уже играл против таких клубов, как "Ференцварош", "Виктория" Пльзень. Поэтому уже есть некоторый опыт и определенные ожидания, какой будет игра. Наша команда играла неплохо: прессинговали, уверенно держали мяч, атаковали, - сказал Вакулко.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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