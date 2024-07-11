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Не обошлось и без переносов. Утвеждены даты и время матчей 1-го тура УПЛ

Премьер-лига

Некоторые клубы пропустят стартовый тур

Не обошлось и без переносов. Утвеждены даты и время матчей 1-го тура УПЛ

УПЛ

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей первого тура сезона 2024/25, сообщает пресс-служба лиги.

1-й ТУР

3 августа (суббота)

"Верес" - "Карпаты" 15:30

"Кривбасс" - "Черноморец" 18:00

4 августа (воскресенье)

"Днепр-1" - "ЛНЗ" 13:00

"Оболонь" - "Колос" 15:30

"Заря" - "Ингулец" 18:00

Еще три матча ("Ворскла" - "Шахтер", "Александрия" - "Динамо", "Рух "- "Полесье") перенесены в связи с вызовом игроков в состав Олимпийской сборной Украины.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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