Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не обошлось и без переносов. Утвеждены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
Некоторые клубы пропустят стартовый тур
УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей первого тура сезона 2024/25, сообщает пресс-служба лиги.
1-й ТУР
3 августа (суббота)
"Верес" - "Карпаты" 15:30
"Кривбасс" - "Черноморец" 18:00
4 августа (воскресенье)
"Днепр-1" - "ЛНЗ" 13:00
"Оболонь" - "Колос" 15:30
"Заря" - "Ингулец" 18:00
Еще три матча ("Ворскла" - "Шахтер", "Александрия" - "Динамо", "Рух "- "Полесье") перенесены в связи с вызовом игроков в состав Олимпийской сборной Украины.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Массовая драка на Кубке Америки. Дарвин Нуньес бросался стулом и получил по лицу от фаната
- В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо
- Инстаграм удалил публикацию Динамо об обстреле Украины 8 июля за "разведение вражды"
- "Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн