17-летний вингер Динамо: Пример Ярмоленко очень мотивирует

17-летний полузащитник "Динамо" Кирилл Пашко рассказал о первых днях сбора в Австрии, адаптации в коллективе, ожиданиях от контрольных поединков и о том, кто для него является примером для подражания в первой команде:

- Вы работаете с первой командой уже более двух недель, какие впечатления?

- Труднее, чем с U-19, здесь все гораздо быстрее и интенсивнее, но одновременно и гораздо интереснее, ты чувствуешь, как прогрессируешь из-за того, что тебе трудно.

- Что трудно именно вам? В каких компонентах нужно добавлять, чтобы соответствовать уровню первой команды?

- Сначала было очень тяжело физически выдерживать нагрузки, а потом, когда втягиваешься, становится с каждой тренировкой легче и легче.

- В первые дни сбора много беговой работы, как лично вы с ней справляетесь?

- Мне кажется, беговую работу никто не любит, но без этого никак. В течение матча мы должны бегать 90 минут без остановок, а иногда и 120. Поэтому это, в первую очередь, нужно для нас самих.

- Ваша позиция - вингер. На фланге скорость - один из важнейших компонентов? Какие, в целом, ваши сильные черты на поле?

- Мою игру должны оценивать тренеры, руководство, специалисты и селекционеры.

- Вы - самый молодой в команде, как вас приняли старшие товарищи? Какая атмосфера в коллективе?

- Мне здесь очень нравится. Иногда, конечно, могут немного "напихать", но без этого никак во взрослых командах.

- На кого из футболистов первой команды ориентируетесь и с кого берете пример?

- Все понемногу подсказывают, говорят, что делать в тех или иных ситуациях. Если выбрать кого-то одного, то равняюсь на Андрея Ярмоленко, потому что мы играем на одной позиции.

- Ожидаете ли вы встречи с ним на футбольном поле?

- Да, конечно, это очень большая честь поиграть с таким футболистом, который выступал в английской Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге, поэтому это будет для меня очень важный опыт.

- Что отметили для себя в его подходе к тренировкам и работе?

- Он большой профессионал, и сколько бы лет ему ни было, у него чувствуется огромная жажда футбола, у него горят глаза во время каждого упражнения на тренировках. Это очень мотивирует.

- С кем больше всего общаетесь во время сбора?

- Со всеми понемногу. Пожалуй, больше всего с Антоном Царенко, мы с ним и раньше хорошо дружили.

- Во время сбора "Динамо" сыграет с хорошими командами, с нетерпением ожидаете контрольные матчи?

- Конечно, с нетерпением жду. Считаю, это очень круто. Всегда нужно проверять свои силы с сильными соперниками, - рассказал Пашко.