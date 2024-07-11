Официально: Сирота перешёл к израильскому гранду

Уже бывший защитник киевского "Динамо" Александр Сирота стал игроком "Маккаби" Хайфы. Об этом сообщает пресс-служба израильского клуба.

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Трудовое соглашение стороны подписали на один год. При этом у "Маккаби" остаётся право выкупа 24-летнего футболиста. Отмечается, что Сирота получил израильский паспорт, и будет числиться как гражданин именно этой страны.

"Хочу выиграть все возможные титулы, очень рад присоединиться к крупнейшему клубу Израиля. Здесь потрясающая публика, и я с нетерпением жду встречи с ними", - сказал Сирота. "Несмотря на его молодость, Александр имеет опыт в борьбе за трофеи, также большой еврокубковый опыт в различных турнирах. Хочу пожелать Александру быструю акклиматизацию в новом доме и много успехов в совместных задачах в нашем клубе. Добро пожаловать", - заявил спортивный директор "Маккаби" Галь Альберман.

Сирота - воспитанник "Динамо". За основную команду Александр выступал с 2019 года, и с тех пор принял участие в 85 матчах. Также на его счету 2 игры за сборную Украины.