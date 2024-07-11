Вслед за Сиротой. Динамо планирует расстаться с ещё одним защитником

"Динамо" не нуждается в услугах защитника сборной Украины U-17 Демьяна Третьяка в следующем сезоне. Об этом сообщает Футбол 24.

Ожидается, что 16-летний футболист в скором времени покинет киевский клуб на правах аренды.

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Главными претендентами на подписание Третьяка на данный момент являются "Черноморец" и "Полесье".

Третьяк – воспитанник Академии "Днепра". После начала полномасштабной войны Демьян оказался в системе "Динамо" Загреб, но летом 2023 года вернулся в Украину, перейдя в киевское "Динамо".

Ранее сообщалось об интересе к кандидатуре Третьяка со стороны "Манчестер Юнайтед".