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Адамюк - о базе Карпат: Ничего подобного раньше не доводилось видеть
Защитник из Днепра-1 перебрался в Карпаты
Фото: ФК Карпати Львів
Новичок "Карпат" Владимир Адамюк поеделился эмоциями
"Очень рад присоединиться к "Карпатам", меня тепло приняли в коллективе, все очень нравится. Я приятно удивлен клубной тренировочной базой – здесь отличные условия.
Ничего подобного раньше не доводилось видеть. У команды есть все для качественной работы. Надеюсь, мы сможем радовать наших болельщиков положительными эмоциями", - сказал Адамюк.
Напомним, что предыдущей командой футболиста был "Днепр-1". В сезоне-2023/2024 защитник провел за днепрян 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых забил 2 гола и отдал 7 ассистов.
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