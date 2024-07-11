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Адамюк - о базе Карпат: Ничего подобного раньше не доводилось видеть

Премьер-лига

Защитник из Днепра-1 перебрался в Карпаты

Адамюк - о базе Карпат: Ничего подобного раньше не доводилось видеть

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Новичок "Карпат" Владимир Адамюк поеделился эмоциями от перехода в львовский клуб.

"Очень рад присоединиться к "Карпатам", меня тепло приняли в коллективе, все очень нравится. Я приятно удивлен клубной тренировочной базой – здесь отличные условия.

Ничего подобного раньше не доводилось видеть. У команды есть все для качественной работы. Надеюсь, мы сможем радовать наших болельщиков положительными эмоциями", - сказал Адамюк.

Напомним, что предыдущей командой футболиста был "Днепр-1". В сезоне-2023/2024 защитник провел за днепрян 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

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Владимир Адамюк Карпаты (Львов)
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Источник:
Инстаграм Карпат
Опубликовал: Михаил Черныш
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