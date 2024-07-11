Адамюк - о базе Карпат: Ничего подобного раньше не доводилось видеть

Новичок "Карпат" Владимир Адамюк поеделился эмоциями от перехода в львовский клуб .

"Очень рад присоединиться к "Карпатам", меня тепло приняли в коллективе, все очень нравится. Я приятно удивлен клубной тренировочной базой – здесь отличные условия.

Ничего подобного раньше не доводилось видеть. У команды есть все для качественной работы. Надеюсь, мы сможем радовать наших болельщиков положительными эмоциями", - сказал Адамюк.