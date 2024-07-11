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Александрия выигрывает борьбу у Динамо и Металлиста-1925 за 18-летнего таланта Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено

Рамик Гаджиев близок к переходу в Александрию

Александрия выигрывает борьбу у Динамо и Металлиста-1925 за 18-летнего таланта Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

18-летний хавбек "Днепра-1" и юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев близок к переходу в "Александрию".

Как сообщает Sport.ua, у игрока также есть предложения от "Динамо" и "Металлиста-1925". Однако Гаджиев хочет играть в УПЛ, а не в чемпионатах U-19 или Первой лиги.

Сейчас Рамик находится в лагере юношеской сборной Украины U-19, которая готовится к чемпионату Европы, он пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.

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В минувшем сезоне Гаджиев провел в "Днепре-1" 8 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

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Динамо (Киев) ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Рамик Гаджиев
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
11.07.2024 в 18:45
Видно, Фрідман користується наданим часом. Спасає команду Позорніки навіть старт 1їліги перенесли
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1
0
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
11.07.2024 в 18:45
Видно, Фрідман користується наданим часом. Спасає команду Позорніки навіть старт 1їліги перенесли
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1
0
Kondor (Веселе)
11.07.2024 в 18:13
Всі анонси близькі до брехні.Поставте іх в ряд та проаналізуйте.
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