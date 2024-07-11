Александрия выигрывает борьбу у Динамо и Металлиста-1925 за 18-летнего таланта Днепра-1

18-летний хавбек "Днепра-1" и юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев близок к переходу в " Александрию ".

Как сообщает Sport.ua, у игрока также есть предложения от "Динамо" и "Металлиста-1925". Однако Гаджиев хочет играть в УПЛ, а не в чемпионатах U-19 или Первой лиги.

Сейчас Рамик находится в лагере юношеской сборной Украины U-19, которая готовится к чемпионату Европы, он пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.

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В минувшем сезоне Гаджиев провел в "Днепре-1" 8 матчей и забил 1 гол в УПЛ.