Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер играет спарринг с сербами - стартовый состав горняков
Сборы продолжаются
shakhtar.com
Сегодня, 11 июля "
Соперником "горняков" в контрольном матче станет "Бачка-Топола" (Сербия).
Игра начнется в 18:30 и уже известен стартовый состав "Шахтера" на матч.
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.
Запасные: Кравец, Твардовский, Винисиус, Педро Энрике, Фарина, Козик, Савченко, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Не обошлось и без переносов. Утвеждены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
- Кто из футболистов после Евро-2024 станет целью топ-клубов. Среди них есть и украинец
- Массовая драка на Кубке Америки. Дарвин Нуньес бросался стулом и получил по лицу от фаната
- Только у шести игроков Днепра-1 пока нет конкретных вариантов для смены клубной прописки
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО