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Шахтер играет спарринг с сербами - стартовый состав горняков

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Шахтер играет спарринг с сербами - стартовый состав горняков

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 июля "Шахтер" сыграет свой третий спарринг на сборах в Словении

Соперником "горняков" в контрольном матче станет "Бачка-Топола" (Сербия).

Игра начнется в 18:30 и уже известен стартовый состав "Шахтера" на матч.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запасные: Кравец, Твардовский, Винисиус, Педро Энрике, Фарина, Козик, Савченко, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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