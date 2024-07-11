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Голкипер Полесья: Хочется забивать с игры, но особой разницы нет

Премьер-лига

Полесье в спарринге разгромило Верес

Голкипер Полесья: Хочется забивать с игры, но особой разницы нет

polissyafc.com

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Голкипер "Полесья" Евгений Волынец прокомментировал победу своей команды в спарринге против "Вереса" (4:1).

"Победа уверенная по счету. Возможно, если кто-то не видел игру, то может подумать, что победа была легкой. Нет, была сложная игра, потому что было немножко жарко и еще и играли уставшими, потому что сейчас работаем под нагрузками. Результат хороший, ведь мы воспользовались всеми своими возможностями.

Три гола со стандартов? Если честно, то мы еще не уделяли много внимания именно этому аспекту, но любой гол – это хороший знак. Хочется забивать с игры, но особой разницы нет, главное – гол. Относительно коммуникации с новичками в обороне, то мы работаем над этим. Они немножко наш язык учат, мы тоже стараемся подсказывать на понятном языке для них. Это процесс длительный, но мы над этим работаем", - сказал Волынец.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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