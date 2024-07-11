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Хавбек Полесья: Во время первого тайма немножко разморило на солнце, поэтому на второй тайм где-то трудно было выходить

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Хавбек Полесья: Во время первого тайма немножко разморило на солнце, поэтому на второй тайм где-то трудно было выходить

polissyafc.com

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Хавбек "Полесья" Богдан Кушниренкоипрокомментировал победу своей команды в спарринге против "Вереса" (4:1), в котором он забил два гола.

"На этом этапе победить – не самое главное, главное – набрать физическую форму и понять принципы игры, которую хочет видеть тренер. Сегодня было трудно, потому что погода была жаркой, во время первого тайма немножко разморило на солнце, поэтому на второй тайм где-то трудно было выходить. В таких случаях надо переступать через "не могу", потому что только так можно получить результат.

Результативность, конечно, сегодня у меня была хорошей, но надо забивать в официальных играх, поэтому на эти голы не обращаю внимание. Стараемся подключать в атаке стандарты: штрафные и угловые. Хорошо, что все получается, поэтому это все не напрасно. Повторюсь: побеждать на сборах не так важно, но лучше всегда побеждать. Сейчас все больше уверенности к нам приходит с каждой игрой. Надеюсь, что к матчам Лиги конференций мы подойдем в хорошем настроении и с уверенностью в своей игре", - сказал Кушниренко.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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