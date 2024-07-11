Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Полесья: Во время первого тайма немножко разморило на солнце, поэтому на второй тайм где-то трудно было выходить
Подготовка клубов УПЛ продолжается
polissyafc.com
Хавбек "Полесья" Богдан Кушниренкоипрокомментировал
"На этом этапе победить – не самое главное, главное – набрать физическую форму и понять принципы игры, которую хочет видеть тренер. Сегодня было трудно, потому что погода была жаркой, во время первого тайма немножко разморило на солнце, поэтому на второй тайм где-то трудно было выходить. В таких случаях надо переступать через "не могу", потому что только так можно получить результат.
Результативность, конечно, сегодня у меня была хорошей, но надо забивать в официальных играх, поэтому на эти голы не обращаю внимание. Стараемся подключать в атаке стандарты: штрафные и угловые. Хорошо, что все получается, поэтому это все не напрасно. Повторюсь: побеждать на сборах не так важно, но лучше всегда побеждать. Сейчас все больше уверенности к нам приходит с каждой игрой. Надеюсь, что к матчам Лиги конференций мы подойдем в хорошем настроении и с уверенностью в своей игре", - сказал Кушниренко.
Популярное сейчас
- Не обошлось и без переносов. Утвеждены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
- Кто из футболистов после Евро-2024 станет целью топ-клубов. Среди них есть и украинец
- Массовая драка на Кубке Америки. Дарвин Нуньес бросался стулом и получил по лицу от фаната
- Фридман: Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО