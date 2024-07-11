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Представитель Бундеслиги. Динамо договорилось об очередном спарринге на сборах
Матч пройдет 18 июля
fcdynamo.com
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18 июля киевляне сыграют с представителем немецкой Бундеслиги, берлинским "Унионом".
Поединок состоится в четверг, 18 июля, начало – в 18:00 по киевскому времени.
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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