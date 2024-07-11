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Представитель Бундеслиги. Динамо договорилось об очередном спарринге на сборах

Премьер-лига

Матч пройдет 18 июля

Представитель Бундеслиги. Динамо договорилось об очередном спарринге на сборах

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" объявило имя очередного спарринг-партнера на летних сборах в Австиии.

18 июля киевляне сыграют с представителем немецкой Бундеслиги, берлинским "Унионом".

Поединок состоится в четверг, 18 июля, начало – в 18:00 по киевскому времени.

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Динамо (Киев) Унион (Берлин)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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