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Скучно проиграли сербам. ТМ. Шахтер - Бачка Топола 0:1
Горняки провели свой очередной спарринг в Словении
shakhtar.com
Несмотря на вполне боевой состав "горняков", игра пошла не так, как хотелось.
Уже на 4-й минуте Бондаренко так вальяжно отыграл на Ризныка, что этим пасом воспользовался соперник - Вулич все сделал сам: запрессинговал, обыграл вратаря и поразил сетку.
Остальное время матча – говорить скучно. Особых моментов не было, говорить особо не о чем. 0:1, поражение "горняков".
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14 июля "Шахтер" проведет товарищеский поединок с турецким ФК "Ризеспор".
"Шахтер" - "Бачка Топола" (Сербия) 0:1
Гол: Вулич (4)
"Шахтер" 1 тайм: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.
"Шахтер" 2 тайм: Твардовский, Винисиус, Лацабидзе, Фарина, Педро Энрике, Степаненко, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон, Эгиналду
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