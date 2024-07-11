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Александрия подписала Мишнева из Зари

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Александрия подписала Мишнева из Зари

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" объявила о подписании контракта с 30-летним полузащитником Дмитрием Мишневым.

Соглашение сторон рассчитано на два года, до 31 мая 2026 года.

Предыдущим клубом Мишнева была "Заря", за которую Дмитрий выступал с лета 2022 года.

Как сообщали СМИ, футболист решил не продлевать соглашение с луганским клубом и перейти в "Александрию" на правах свободного агента.

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