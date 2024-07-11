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Александрия подписала Мишнева из Зари
Горожане продолжают усиливаться
fco.com.ua
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Соглашение сторон рассчитано на два года, до 31 мая 2026 года.
Предыдущим клубом Мишнева была "Заря", за которую Дмитрий выступал с лета 2022 года.
Как сообщали СМИ, футболист решил не продлевать соглашение с луганским клубом и перейти в "Александрию" на правах свободного агента.
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