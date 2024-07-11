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MEGOGO может присоединиться к пулу УПЛ ТВ , - Вацко
И снова - о трансляциях
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В сезоне 2024/25 матчи
Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.
"Насколько я знаю, сейчас УПЛ в активном переговорном процессе с MEGOGO, поэтому MEGOGO может с нового сезона добавиться к числу платформ, транслирующих УПЛ ТВ", – сказал Вацко.
Напомним, что MEGOGO транслировало первую часть сезона УПЛ. А затем договоренности достичь не удалось.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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