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MEGOGO может присоединиться к пулу УПЛ ТВ , - Вацко

Премьер-лига

И снова - о трансляциях

MEGOGO может присоединиться к пулу УПЛ ТВ , - Вацко

instagram.com/v.vatsko

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В сезоне 2024/25 матчи УПЛ могут транслироваться на медиа-сервисе MEGOGO.

Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Насколько я знаю, сейчас УПЛ в активном переговорном процессе с MEGOGO, поэтому MEGOGO может с нового сезона добавиться к числу платформ, транслирующих УПЛ ТВ", – сказал Вацко.

Напомним, что MEGOGO транслировало первую часть сезона УПЛ. А затем договоренности достичь не удалось.

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Виктор Вацко телепул Megogo
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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