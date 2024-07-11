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Цитаишвили близок к переходу в клуб Бундеслиги, - СМИ
Говорят о Герте
фото из свободных источников
Вингер
Об этом сообщает грузинское медиа Lelo.
Футболист прошлый сезон провел в "Динамо" Батуми – 5 голов в 21 матче. Была информация, что следующим клубом станет "Полесье", но Цитаишвили отрицал это.
Контракт Гиорги с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.
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