Цитаишвили близок к переходу в клуб Бундеслиги, - СМИ

Вингер "Динамо " Гиорги Цитаишвили, скорее всего, станет игроком немецкой "Герты".

Об этом сообщает грузинское медиа Lelo.

Футболист прошлый сезон провел в "Динамо" Батуми – 5 голов в 21 матче. Была информация, что следующим клубом станет "Полесье", но Цитаишвили отрицал это.

Контракт Гиорги с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.