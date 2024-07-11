  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили близок к переходу в клуб Бундеслиги, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили близок к переходу в клуб Бундеслиги, - СМИ

Премьер-лига

Говорят о Герте

Цитаишвили близок к переходу в клуб Бундеслиги, - СМИ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Динамо" Гиорги Цитаишвили, скорее всего, станет игроком немецкой "Герты".

Об этом сообщает грузинское медиа Lelo.

Футболист прошлый сезон провел в "Динамо" Батуми – 5 голов в 21 матче. Была информация, что следующим клубом станет "Полесье", но Цитаишвили отрицал это.

Контракт Гиорги с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Проиграли сербам. Шахтер - Бачка Топола 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
MEGOGO может присоединиться к пулу УПЛ ТВ , - Вацко
yellow-arrow
Александрия подписала Мишнева из Зари
Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости