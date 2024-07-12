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Вацко: Место в топ-2 должно быть задачей минимум для этого Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Виктор высказался об амбициях волков

Вацко: Место в топ-2 должно быть задачей минимум для этого Полесья

Скріншот з відео

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Виктор Вацко считает, что созданные условия в Житомире предполагают борьбу за самые высокие места уже в этом сезоне.

"Главный тренер "Полесья" Ашур входит в четверку самых высокооплачиваемых тренеров клубов УПЛ. Возможно, даже в тройку, потому что я не уверен, что у Шовковского сейчас выше зарплата, чем у Ашура в "Полесье".

Создавая такие условия для игроков и тренерского штаба, что клуб должен от них требовать? За восьмое место бороться? Я считаю, что Тесля прав. В этом контексте, при таких обстоятельствах, высокие задачи для житомирян очень логичны. Место в топ-2 должно быть задачей-минимум для этого "Полесья", – сказал комментатор.

Через 2 недели команда дебютирует в еврокубках.

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Виктор Вацко Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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