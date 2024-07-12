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Вацко: Место в топ-2 должно быть задачей минимум для этого Полесья
Виктор высказался об амбициях волков
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Виктор Вацко считает, что созданные условия в Житомире предполагают борьбу за самые высокие места уже в этом сезоне.
"Главный тренер "Полесья" Ашур входит в четверку самых высокооплачиваемых тренеров клубов УПЛ. Возможно, даже в тройку, потому что я не уверен, что у Шовковского сейчас выше зарплата, чем у Ашура в "Полесье".
Создавая такие условия для игроков и тренерского штаба, что клуб должен от них требовать? За восьмое место бороться? Я считаю, что Тесля прав. В этом контексте, при таких обстоятельствах, высокие задачи для житомирян очень логичны. Место в топ-2 должно быть задачей-минимум для этого "Полесья", – сказал комментатор.
Через 2 недели команда дебютирует в еврокубках.
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