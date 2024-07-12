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ТаТоТаке: Антонов заплатил 140 тысяч гривен перед тем, как перешел в Александрию

Премьер-лига
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Неприятная история в период прекращения сотрудничества

ТаТоТаке: Антонов заплатил 140 тысяч гривен перед тем, как перешел в Александрию

Фото - ФК Черноморец

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Журналист Михаил Спиваковский поделился инсайдом о том, как Алексей Антонов покидал Одессу.

"Антонова хотели назначить главным тренером [Черноморца], но у него был уже почти, а может и не почти подписан контракт с "Александрией".

Он уже дал слово, пожал руки, все подписал [с Александрией] и ему говорят [в Черноморце]: "Алексей, в прошлом сезоне вы получали PRO-диплом, клуб за вас платил деньги, верните пожалуйста их в казну клуба".

Мне сказали, что это 140 тысяч гривен и что Антонов это сделал”, – сообщил Спиваковский.

Антонов находился на разных должностях клуба с 2020 года. Экс-нападающий играл в составе "моряков" в сезоне 2013/14 и в первой половине кампании 2017/18 (15 голов, 50 матчей).

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Алексей Антонов Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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