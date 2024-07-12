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Защитник сборной Албании U21 на радаре ЛНЗ

Премьер-лига
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Черкасский клуб ищет усиление в оборону

Защитник сборной Албании U21 на радаре ЛНЗ

Фото - Instagram daikoo__

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"Фиолетовые" продолжают рассматривать потенциального защитника команды. По информации источника, футболист "Лачи" Айди Дайко – приоритетный вариант.

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21-летний игрок находился в системе ПАОК и АЕК. Минувшим летом присоединился к коллективу из Албании и провел в местной Суперлиге 33 поединка.

В активе защитника 9 матчей в сборной Албании U21, включая игры в квалификации молодежного Евро. Также ЛНЗ прорабатывает перспективы сотрудничества с альтернативными вариантами, которые представляют Словению и Косово.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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