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Защитник сборной Албании U21 на радаре ЛНЗ
Черкасский клуб ищет усиление в оборону
Фото - Instagram daikoo__
"Фиолетовые" продолжают рассматривать потенциального защитника команды. По информации источника, футболист "Лачи" Айди Дайко – приоритетный вариант.
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21-летний игрок находился в системе ПАОК и АЕК. Минувшим летом присоединился к коллективу из Албании и провел в местной Суперлиге 33 поединка.
В активе защитника 9 матчей в сборной Албании U21, включая игры в квалификации молодежного Евро. Также ЛНЗ прорабатывает перспективы сотрудничества с альтернативными вариантами, которые представляют Словению и Косово.
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