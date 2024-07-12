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Спиваковский: Сарапий просил у Полесья зарплату полмиллиона в год

Премьер-лига
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Журналист рассказал о борьбе за футболиста

Спиваковский: Сарапий просил у Полесья зарплату полмиллиона в год

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В эфире "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился деталями баталий между житомирским и львовским клубом за трансфер Эдуарда Сарапия.

“Я так понимаю, что “Полесье” уже договорилось с Эдуардом Сарапием, обо всех условиях. Где-то на полпути Эдуард говорит: "Нет, я еду в "Карпаты".

Почему так произошло? Я знаю, что Сарапий просил, чтобы ему сделали зарплату в полмиллиона в год. Я так думаю, что это не очень устроило "Полесье", но они как-то согласились на меньшие условия. Но потом появляются "Карпаты".

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"Я сначала думал, что, возможно, это комиссия представителя игрока – Евгения Красникова – но нет. Затем выяснилось, что "Карпаты" находились как герои второго плана, а затем начали по каждому пункту немного больше давать. Сарапию и "Днепру-1".

Это повлияло на всю ситуацию. Мне кажется, что Геннадий Буткевич такого еще не видел. Это только в профессиональном футболе такое бывает. Но в итоге как-то так сложилось, что поезд все же высадил Сарапия в Житомире”, – рассказал журналист.

Эдуард за 2 сезона в "Днепре-1" провел 71 матч (9 результативных действий).

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Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Эдуард Сарапий Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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