Спиваковский: Сарапий просил у Полесья зарплату полмиллиона в год

В эфире "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился деталями баталий между житомирским и львовским клубом за трансфер Эдуарда Сарапия.

“Я так понимаю, что “Полесье” уже договорилось с Эдуардом Сарапием, обо всех условиях. Где-то на полпути Эдуард говорит: "Нет, я еду в "Карпаты".

Почему так произошло? Я знаю, что Сарапий просил, чтобы ему сделали зарплату в полмиллиона в год. Я так думаю, что это не очень устроило "Полесье", но они как-то согласились на меньшие условия. Но потом появляются "Карпаты".