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Экс-защитник Черноморца перейдет в Ворсклу - Источник
Словенец недавно покинул одесский клуб
Фото: nk-radomlje.si
Экс-игрок "Черноморца" Лука Гучек в ближайшее время перейдет в "Ворсклу", сообщает ТаТоТаке.
Летом у словенского легионера завершился контракт с одесситами. В минувшем сезоне Лука провел 25 матчей за моряков во всех турнирах.
Также "Ворскла" намерена усилить позицию центрального защитника. Полтавчане нацелены на подписание центрбека Александра Черноморца, которого в последние дни связывали с одноименным одесским клубом.
31-летний футболист получил статус свободного агента в "Колосе". Черноморец может сыграть слева в обороне, но в Полтаве на него рассчитывают как на центрального защитника. В сезоне-2023/24 Александр провел 17 матчей за ковалевцев и оформил 2 ассиста.
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