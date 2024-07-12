Экс-защитник Черноморца перейдет в Ворсклу - Источник

Экс-игрок "Черноморца" Лука Гучек в ближайшее время перейдет в "Ворсклу", сообщает ТаТоТаке.

Летом у словенского легионера завершился контракт с одесситами. В минувшем сезоне Лука провел 25 матчей за моряков во всех турнирах.

Также "Ворскла" намерена усилить позицию центрального защитника. Полтавчане нацелены на подписание центрбека Александра Черноморца, которого в последние дни связывали с одноименным одесским клубом.

31-летний футболист получил статус свободного агента в "Колосе". Черноморец может сыграть слева в обороне, но в Полтаве на него рассчитывают как на центрального защитника. В сезоне-2023/24 Александр провел 17 матчей за ковалевцев и оформил 2 ассиста.