Бартол Франьич: Думаю, приобрету в Шахтере замечательный опыт

Новичок "Шахтера" Бартол Франьич поделился своими впечатлениями от перехода в клуб.

- Бартол, добро пожаловать в "Шахтер"! Прежде чем начнем говорить о тебе более подробно, поделись своими впечатлениями и мыслями о переходе в клуб.

- Первое впечатление - замечательный клуб. Все, что я здесь увидел, впечатляет. Да, мы сейчас находимся в Словении, однако я думаю, что в Украине тоже увижу соответствующий уровень. Ожидаю, что все будет на высоте.

- Расскажи о переговорах относительно твоего трансфера. Что сыграло ключевую роль в принятии решения присоединиться к "Шахтеру"?

- Все происходило быстро. Дарио Срна и другие хорваты в штабе очень мне помогли, рассказали о клубе и, конечно, о текущей ситуации в стране. Но я решил, что это хорошая возможность для меня, поэтому я здесь.

- Дарио Срна - легенда "Шахтера", мирового и хорватского футбола. Возможно, для тебя он также был кумиром, когда ты был молодым игроком?

- Конечно. Думаю, он является кумиром многих в Хорватии. Он один из тех, кто провел больше всего матчей за сборную. Поэтому, да, он кумир для меня и многих хорватских игроков.

- Помнишь матчи с "Шахтером" в Юношеской лиге УЕФА 2019 года, ведь тогда ты играл против нынешних одноклубников?

- Да, помню. Тяжелые матчи для нас, особенно в Украине. Мы победили в Хорватии, но было очень сложно. Тогда я выступал за "Динамо" (Загреб), это был замечательный период для меня.

- Возможно, помнишь Судакова или других игроков?

- Помню Судакова, Бондаренко, который был капитаном. Говорил с ним о тех матчах. Также помню Михаила Мудрика. Хороший опыт для всех нас.

- Как охарактеризуешь нынешний "Шахтер"?

- Считаю, "Шахтер" - отличная команда. Раньше в составе было много бразильцев. Знаю, что ситуация в Украине сейчас не самая лучшая, однако в клубе много хороших футболистов, я убедился в этом на тренировках. Думаю, приобрету в "Шахтере" замечательный опыт.

- Поговорим о твоей позиции. Ты достаточно разносторонний футболист, ведь можешь играть опорника, центрального защитника, а еще иногда выходишь на левом фланге обороны. Общался ли уже с Марино Пушичем? На какой позиции планирует тебя задействовать главный тренер?

- Да, раньше в молодежке я играл преимущественно в центре поля. В основной команде загребского "Динамо" был центральным и левым крайним защитником. Я говорил с тренером, он видит меня на месте центрального защитника, а также на других двух позициях при необходимости, однако прежде всего на позиции центрального защитника.

- Какая позиция является наиболее комфортной для тебя?

- Центральный защитник и опорный полузащитник - мои любимые позиции.

- Ты был капитаном во всех командах академии "Динамо" (Загреб). Расскажи о своих лидерских качествах и основных футбольных преимуществах.

- Да, я был капитаном молодежных команд, что хорошо повлияло на меня и развило во мне полезные качества. По моему мнению, я могу быть лидером команды и помочь достичь значительных успехов.

- Ты уже выбрал игровой номер?

- Да, номер 4.

- Почему?

- Потому что он был свободным, к тому же раньше мне нравился.

- Комфортно ли чувствуешь себя в команде?

- Да. Я недавно присоединился, общался со многими сборниками, а также познакомился со всеми ребятами. Хороший коллектив. Считаю, нас ждет замечательный сезон.

- Расскажи о своих амбициях в "Шахтере".

- Главное - быть сильной командой, так мы добьемся успеха и получим много побед и трофеев. Также есть желание преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь на отличный сезон!

- "Шахтер" - украинский клуб, в Украине идет полномасштабная война. Когда-то ваш народ тоже переживал такие страшные времена. Что можешь об этом сказать?

- Конечно, война - это всегда плохо... Вы, как и Хорватия тогда, являетесь сильной страной. Мы переживаем вместе с вами. Несмотря на все, надеюсь, все будет хорошо и война закончится как можно быстрее.

- Чего пожелаешь нашим болельщикам?

- Будьте с нами в этом сезоне - и будет много побед!, - сказал Франьич.