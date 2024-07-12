  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кожушко: Спарринг с Янг Бойз пойдет нам на пользу перед стартом в еврокубках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кожушко: Спарринг с Янг Бойз пойдет нам на пользу перед стартом в еврокубках

Премьер-лига

"Кривбасс" сыграл вничью с чемпионом Швейцарии

Кожушко: Спарринг с Янг Бойз пойдет нам на пользу перед стартом в еврокубках

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о контрольном матче на словенских сборах против швейцарского "Янг Бойз" (2:2).

- Олег, как оценишь игру?

- Очень хороший спарринг для нашей команды. Это хорошая проверка для "Кривбасса" перед еврокубками. Доволен нашей игрой против опытного соперника европейского уровня. Этот спарринг пойдет нам на пользу перед стартом в Лиге Европы.

Читайте такжеВакулко: Уже и не помню как забил в ворота Янг Бойз, все как в тумане

- Как проходят словенские сборы?

- Все хорошо, получаем нагрузки и работаем с мячами, прорабатываем тактические схемы, новые связи. Есть все условия для плодотворной подготовки, за что благодарны руководству Клуба.

- На матче было очень много болельщиков: как швейцарских, так и украинских. Приятно играть при такой поддержке?

- Да, конечно. Во-первых, очень приятно видеть здесь, в Швейцарии, украинцев, которые пришли нас поддержать, с национальными флагами. Такая атмосфера по-настоящему согревает. Думаю, игра всем понравилась. Спасибо и будем множество раз благодарить наших защитников, ВСУ, за то, что можем готовиться к новому сезону.

Также хочу выразить соболезнования семьям, которые пострадали от этого страшного последнего обстрела страны 404. Держимся вместе, мы должны быть сильными. Все будет Украина, - сказал Кожушко.

По теме
yellow-arrow
Бартол Франьич: Думаю, приобрету в Шахтере замечательный опыт
yellow-arrow
Экс-защитник Черноморца перейдет в Ворсклу - Источник
yellow-arrow
Спиваковский: Сарапий просил у Полесья зарплату полмиллиона в год
Кривбасс (Кривой Рог) Янг Бойз (Берн) Олег Кожушко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости