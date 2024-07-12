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Кожушко: Спарринг с Янг Бойз пойдет нам на пользу перед стартом в еврокубках
"Кривбасс" сыграл вничью с чемпионом Швейцарии
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о контрольном матче на словенских сборах против швейцарского "Янг Бойз" (2:2).
- Олег, как оценишь игру?
- Очень хороший спарринг для нашей команды. Это хорошая проверка для "Кривбасса" перед еврокубками. Доволен нашей игрой против опытного соперника европейского уровня. Этот спарринг пойдет нам на пользу перед стартом в Лиге Европы.
- Как проходят словенские сборы?
- Все хорошо, получаем нагрузки и работаем с мячами, прорабатываем тактические схемы, новые связи. Есть все условия для плодотворной подготовки, за что благодарны руководству Клуба.
- На матче было очень много болельщиков: как швейцарских, так и украинских. Приятно играть при такой поддержке?
- Да, конечно. Во-первых, очень приятно видеть здесь, в Швейцарии, украинцев, которые пришли нас поддержать, с национальными флагами. Такая атмосфера по-настоящему согревает. Думаю, игра всем понравилась. Спасибо и будем множество раз благодарить наших защитников, ВСУ, за то, что можем готовиться к новому сезону.
Также хочу выразить соболезнования семьям, которые пострадали от этого страшного последнего обстрела страны 404. Держимся вместе, мы должны быть сильными. Все будет Украина, - сказал Кожушко.
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