Кожушко: Спарринг с Янг Бойз пойдет нам на пользу перед стартом в еврокубках

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о контрольном матче на словенских сборах против швейцарского "Янг Бойз" (2:2).

- Олег, как оценишь игру?

- Очень хороший спарринг для нашей команды. Это хорошая проверка для "Кривбасса" перед еврокубками. Доволен нашей игрой против опытного соперника европейского уровня. Этот спарринг пойдет нам на пользу перед стартом в Лиге Европы.

- Как проходят словенские сборы?

- Все хорошо, получаем нагрузки и работаем с мячами, прорабатываем тактические схемы, новые связи. Есть все условия для плодотворной подготовки, за что благодарны руководству Клуба.

- На матче было очень много болельщиков: как швейцарских, так и украинских. Приятно играть при такой поддержке?

- Да, конечно. Во-первых, очень приятно видеть здесь, в Швейцарии, украинцев, которые пришли нас поддержать, с национальными флагами. Такая атмосфера по-настоящему согревает. Думаю, игра всем понравилась. Спасибо и будем множество раз благодарить наших защитников, ВСУ, за то, что можем готовиться к новому сезону.

Также хочу выразить соболезнования семьям, которые пострадали от этого страшного последнего обстрела страны 404. Держимся вместе, мы должны быть сильными. Все будет Украина, - сказал Кожушко.