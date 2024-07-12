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Карпаты намерены подписать хавбека Вереса

Премьер-лига

25-летний хавбек может сменить клуб

Карпаты намерены подписать хавбека Вереса

nkveres.com

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"Карпаты" намерены подписать полузащитника "Вереса" Виталия Дахновского, сообщает Sport Arena.

25-летний хавбек - воспитанник ФК "Львов". Виталий играл за несколько польских клубов, после чего перешел в "Верес" в 2020 году. Действующий контракт игрока с ровенчанами рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне Дахновский провел за "Верес" 21 матч во всех турнирах. Хавбек забил в них пять голов и отдал три результативные передачи.

В стартовом туре УПЛ "Карпаты" встретятся на выезде именно с "Вересом". Игра состоится 3 августа.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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