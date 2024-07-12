Карпаты намерены подписать хавбека Вереса

"Карпаты" намерены подписать полузащитника "Вереса" Виталия Дахновского, сообщает Sport Arena.

25-летний хавбек - воспитанник ФК "Львов". Виталий играл за несколько польских клубов, после чего перешел в "Верес" в 2020 году. Действующий контракт игрока с ровенчанами рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне Дахновский провел за "Верес" 21 матч во всех турнирах. Хавбек забил в них пять голов и отдал три результативные передачи.

В стартовом туре УПЛ "Карпаты" встретятся на выезде именно с "Вересом". Игра состоится 3 августа.