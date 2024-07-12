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Бесплатная аренда. Известны условия перехода игрока Вольфсбурга в Шахтер
Горняки завершили летнюю трансферную кампанию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" бесплатно арендовал у "Вольфсбурга" хорватского футболиста Бартола Франьича. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский.
"Насколько я знаю, на правах инсайда, "Вольфсбург" просил у "Шахтера" 5 миллионов у Франьича. И "Шахтер" решил эти деньги не отдавать.
"Шахтер" договорился о бесплатной аренде. У него есть год, чтобы посмотреть на Франьича и потом понять, тратиться ли на эту необязательную опцию выкупа.
Очень важный момент, что Франьич приезжает в "Шахтер" не как опорник. Франьича брали в качестве левого центрального защитника. Это абсолютно прямая ротационная замена Матвиенко.
"Шахтер", насколько мне известно, неофициально, полуофициально завершил свою трансферную политику в это межсезонье. "Шахтер" не будет усиливать даже опорную зону", – сказал журналист.
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