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Бесплатная аренда. Известны условия перехода игрока Вольфсбурга в Шахтер

Премьер-лига

Горняки завершили летнюю трансферную кампанию

Бесплатная аренда. Известны условия перехода игрока Вольфсбурга в Шахтер

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" бесплатно арендовал у "Вольфсбурга" хорватского футболиста Бартола Франьича. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский.

"Насколько я знаю, на правах инсайда, "Вольфсбург" просил у "Шахтера" 5 миллионов у Франьича. И "Шахтер" решил эти деньги не отдавать.

"Шахтер" договорился о бесплатной аренде. У него есть год, чтобы посмотреть на Франьича и потом понять, тратиться ли на эту необязательную опцию выкупа.

Очень важный момент, что Франьич приезжает в "Шахтер" не как опорник. Франьича брали в качестве левого центрального защитника. Это абсолютно прямая ротационная замена Матвиенко.

"Шахтер", насколько мне известно, неофициально, полуофициально завершил свою трансферную политику в это межсезонье. "Шахтер" не будет усиливать даже опорную зону", – сказал журналист.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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