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Официально. Полесье подписало Сарапия
Защитник продолжит карьеру в Житомире
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании защитника "Днепра-1" Эдуарда Сарапия.
25-летний футболист уже находится в расположении команды Имада Ашура и начинает подготовку к сезону.
Детали контракта неизвестны.
Сарапий с 6-летнего возраста занимался в местной ДЮСШ "Металлург", в 11-летнем возрасте перешел в академию "Динамо", с 2011 по 2016 годы выступал за юношескую команду киевлян.
В 2016 году перешел в ряды любительской "Таврии-Скиф". В 2017 году присоединился к МФК "Металлург" (Запорожье), где играл в Чемпионате Запорожской области, Чемпионате и Кубке Украины среди любителей, Второй лиге Украины, а затем и в Первой лиге. Летом 2021 года подписал контракт с перволиговым "Металлистом". Игрок в составе харьковчан сыграл один сезон - 19 матчей и один мяч. В июле 2022 года стал игроком "Днепра-1".
В первой части сезона 2022/2023 Сарапий выступал за днепрян на условиях аренды из "Металлиста", а перед второй половиной сезона подписал с "Днепром-1" полноценный контракт. По итогам сезона Эдуард отметился 5 голами в 29 матчах и стал серебряным призером Украинской Премьер-лиги в составе днепрян. В сезоне 2023/2024 футболист провел за "Днепр-1" 27 матчей в УПЛ, где забил один гол, а также сыграл в Кубке Украины (1 матч) и еврокубках (5 матчей и мяч в ворота "Панатинаикоса").
Также на его счету 2 поединка в составе юношеской сборной Украины U-17.
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