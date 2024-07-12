Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете: известна сумма компенсации
Турки должны выплатить горнякам денежную компенсацию
Фото: facebook.com/Galatasaray
ФИФА вынесла решение по спору "Галатасарая" с "Шахтером", который подавал жалобу на стамбульцев по трансферу вингера Тете.
Совет по разрешению споров ФИФА частично удовлетворил иск "Шахтера" и обязал "Галатасарай" и Тете выплатить "горнякам" компенсацию в размере 2 389 776 евро, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
"Галатасарай" и Тете будут нести солидарную ответственность за выплату данной суммы. Также турецкий клуб и бразильский футболист будут обязаны заплатить "горнякам" дополнительную компенсацию в размере 5% годовых, которые будут насчитываться вплоть до даты совершения платежа.
В то же время "Галатасарай" сообщил, что собирается подать апелляцию на это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
Напомним, бразильский вингер перешел в "Галатасарай" летом 2023 года на правах свободного агента, расторгнув контракт с дончанами в одностороннем порядке за полгода до завершения его срока действия.
Фактически донецкий клуб он покинул после начала полномасштабного вторжения, воспользовавшись правилом Annexe 7 от ФИФА.
Популярное сейчас
- Финалы ЕВРО-2024 и Копа Америка. Расписание футбола на 8 – 15 июля
- Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля
- Спиваковский: Сарапий просил у Полесья зарплату полмиллиона в год
- "Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Ротань назвал заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Комментарии 2