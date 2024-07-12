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Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете: известна сумма компенсации

Премьер-лига

Турки должны выплатить горнякам денежную компенсацию

Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете: известна сумма компенсации

Фото: facebook.com/Galatasaray

Новина українською

ФИФА вынесла решение по спору "Галатасарая" с "Шахтером", который подавал жалобу на стамбульцев по трансферу вингера Тете.

Совет по разрешению споров ФИФА частично удовлетворил иск "Шахтера" и обязал "Галатасарай" и Тете выплатить "горнякам" компенсацию в размере 2 389 776 евро, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

"Галатасарай" и Тете будут нести солидарную ответственность за выплату данной суммы. Также турецкий клуб и бразильский футболист будут обязаны заплатить "горнякам" дополнительную компенсацию в размере 5% годовых, которые будут насчитываться вплоть до даты совершения платежа.

В то же время "Галатасарай" сообщил, что собирается подать апелляцию на это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Напомним, бразильский вингер перешел в "Галатасарай" летом 2023 года на правах свободного агента, расторгнув контракт с дончанами в одностороннем порядке за полгода до завершения его срока действия.

Фактически донецкий клуб он покинул после начала полномасштабного вторжения, воспользовавшись правилом Annexe 7 от ФИФА.

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Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
galatasaray.org
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.07.2024 в 12:39
выиграл, это когда другая сторона согласна с решением и готова платить.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
12.07.2024 в 12:39
выиграл, это когда другая сторона согласна с решением и готова платить.
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0
1
tekutiev (донецк,Украина)
12.07.2024 в 13:05
тебя петуха вонючего забыли спросить.иди любуйся своим .....кривбассом и не воняй.
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