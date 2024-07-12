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Колос объявил о переходе вингера Днепра-1

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Колос объявил о переходе вингера Днепра-1

Фото: ФК Колос

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"Колос" объявил о подписании левого вингера "Днепра-1" Максима Третьякова.

Срок действия контракта не разглашается.

Максим - воспитанник футбольной академии "Днепра", который в феврале 2016 года на правах аренды перешел в харьковский "Металлист". Далее были одесский "Черноморец", "ДАК 1904" (Словакия), "Александрия".

Прошлым летом Третьяков перешел в "Днепр-1", в составе которого провел 8 матчей и забил 1 гол. Имеет опыт выступлений в Лиге Европы (с "Александрией") и в квалификации Лиги чемпионов УЕФА (с "Днепром-1").

Вызывался в юношеские сборные Украины U-16, U-17, U-18, U-19, а также сыграл 14 матчей за молодежную сборную Украины U-21.

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Колос (Ковалевка) Максим Третьяков СК Днепр-1
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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