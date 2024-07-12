Колос объявил о переходе вингера Днепра-1

"Колос" объявил о подписании левого вингера "Днепра-1" Максима Третьякова.

Срок действия контракта не разглашается.

Максим - воспитанник футбольной академии "Днепра", который в феврале 2016 года на правах аренды перешел в харьковский "Металлист". Далее были одесский "Черноморец", "ДАК 1904" (Словакия), "Александрия".

Прошлым летом Третьяков перешел в "Днепр-1", в составе которого провел 8 матчей и забил 1 гол. Имеет опыт выступлений в Лиге Европы (с "Александрией") и в квалификации Лиги чемпионов УЕФА (с "Днепром-1").

Вызывался в юношеские сборные Украины U-16, U-17, U-18, U-19, а также сыграл 14 матчей за молодежную сборную Украины U-21.