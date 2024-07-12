Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках

Матчи с участием криворожского "Кривбасса" в квалификации к Лиге Европы покажет UPL.TV, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Отметим, что телевизионные права на показ поединков до группового раунда принадлежат клубам. Именно поэтому руководством "Кривбасса" было принято решение транслировать свои матчи на канале Украинской Премьер-лиги.

"UPL.TV - это телеканал, созданный клубами Украинской Премьер-лиги. "Кривбасс" передает права на показ своих поединков в еврокубках ради популяризации и развития канала. Призываем других представителей Украины в еврокубках присоединяться к нашей инициативе", - отметил вице-президент клуба Артем Гагарин.

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 22-го июля. Тогда "Кривбасс" узнает первого соперника, а также дату и время проведения встреч.