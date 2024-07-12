Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках
Клуб начнет свой путь с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
Фото: ФК Кривбас
Матчи с участием криворожского "Кривбасса" в квалификации к Лиге Европы покажет UPL.TV, сообщает официальный сайт криворожского клуба.
Отметим, что телевизионные права на показ поединков до группового раунда принадлежат клубам. Именно поэтому руководством "Кривбасса" было принято решение транслировать свои матчи на канале Украинской Премьер-лиги.
"UPL.TV - это телеканал, созданный клубами Украинской Премьер-лиги. "Кривбасс" передает права на показ своих поединков в еврокубках ради популяризации и развития канала. Призываем других представителей Украины в еврокубках присоединяться к нашей инициативе", - отметил вице-президент клуба Артем Гагарин.
Жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 22-го июля. Тогда "Кривбасс" узнает первого соперника, а также дату и время проведения встреч.
Популярное сейчас
- Финалы ЕВРО-2024 и Копа Америка. Расписание футбола на 8 – 15 июля
- Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля
- Спиваковский: Сарапий просил у Полесья зарплату полмиллиона в год
- Черноморец официально получил нового главного тренера
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Экс-защитник Черноморца перейдет в Ворсклу - Источник