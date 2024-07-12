Новичок Кривбасса: Импонирует стиль игры Юрия Вернидуба

Новичок "Кривбасса", защитник Игорь Снурницын прокомментировал свой переход в криворожский клуб.

- Игорь, поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК "Кривбасс".

- Эмоции очень хорошие, в "Кривбассе" все нравится. Агент сообщил, что есть такой вариант с красно-белыми. Обсудили детали и решил присоединиться к новой команде.

- Что знал о "Кривбассе" до перехода?

- "Кривбасс" - большой клуб со своей историей. Здесь сильный тренер - Юрий Вернидуб. Имеет свою философию и характер. Мне импонирует стиль его игры.

- Кого знал из нашей команды до перехода?

- Некоторых знал раньше, с другими познакомился уже здесь. Почти против всех уже играл раньше. Хомченовский, Лунев, Стецьков - с ними уже были знакомы.

- Ты выбрал номер 74. Почему именно этот номер?

- В детстве я играл под номером 7. А когда защищал цвета сборной Украины, то был четвертый номер. Поэтому уже в "Кривбассе" объединил эти две цифры, получилось 74, - сказал Снурницын.