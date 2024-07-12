Пушич: Шахтер еще не закончил с летними трансферами

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал характеристику новичкам команды.

- За последние несколько дней к команде присоединились новые игроки: вернулся Педриньо, футболистами "Шахтера" стали Бартол Франьич и Алаа Грам. Какую характеристику вы можете им дать?

- Прежде всего я хочу, чтобы в команде было больше конкуренции - в здоровом смысле этого слова. Поскольку здоровая конкуренция всегда создает условия для повышения качества в любой сфере. И таким образом мы можем расти и в индивидуальном плане, и в командном. На некоторых позициях мы недоукомплектованы до конца, поэтому я наблюдал за этими игроками и искренне рад, что они присоединились к нашей команде.

Опять же, они только прибыли в клуб и нуждаются в немного времени, чтобы проявить себя как можно лучше и интегрироваться в командную игру. И это вполне нормально. Первое, что могу сказать о новых игроках: они замечательные ребята, которые имеют менталитет победителей, а это тоже очень важно для построения нашей команды.

- Хочется дополнительно спросить о Педриньо и Бартоле Франьиче. Это достаточно универсальные футболисты, которые могут сыграть на нескольких позициях. Вы уже знаете, как будете использовать их, или это пока тренерский секрет?

- Это тренерский секрет. Шучу. Да, я знаю, что это игроки с большим набором функционала, они могут сыграть на нескольких позициях, что, безусловно, замечательно, ведь дает нам много опций для выбора. Но, как я говорил, они только пришли в команду, им нужно время на адаптацию, на подготовку, особенно с точки зрения физики, поскольку мы здесь дольше, чем они. Но я убежден, что они сумеют себя зарекомендовать наилучшим образом.

- Летние трансферы для "Шахтера" уже завершены?

- Нет, мы никогда не прекращаем поиски. Если клуб хочет быть на том уровне, который мы для себя определили, а это самый высокий уровень, то, пока длится трансферное окно, мы не закончили. Продолжаем улучшаться на каждом уровне, - сказал Пушич.