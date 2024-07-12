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Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Польшу

Премьер-лига

Сергей Булеца продолжит выступать за рубежом

Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Польшу

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца продолжит выступать в Польше.

25-летний хавбек перешел на правах годичной аренды в "Лехию" из города Гданьск. При этом в соглашении предусмотрена опция выкупа контракта футболиста.

Прошлый сезон Сергей провел в аренде в другом польском клубе - "Заглембе" Любин, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами в 28 матчах. По окончании кампании клуб решил не пользоваться опцией выкупа игрока.

Добавим, что в составе "Лехии" уже выступает четыре украинцев, а именно Богдан Сарнавский, Максим Хлань, Иван Желизко и Богдан Вьюнник.

Также стоит напомнить, что по итогам сезона-2023/24 клуб вышел в Экстраклясу.

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Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) Сергей Булеца
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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