Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Польшу

Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца продолжит выступать в Польше.

25-летний хавбек перешел на правах годичной аренды в "Лехию" из города Гданьск. При этом в соглашении предусмотрена опция выкупа контракта футболиста.

Прошлый сезон Сергей провел в аренде в другом польском клубе - "Заглембе" Любин, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами в 28 матчах. По окончании кампании клуб решил не пользоваться опцией выкупа игрока.

Добавим, что в составе "Лехии" уже выступает четыре украинцев, а именно Богдан Сарнавский, Максим Хлань, Иван Желизко и Богдан Вьюнник.

Также стоит напомнить, что по итогам сезона-2023/24 клуб вышел в Экстраклясу.