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Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Польшу
Сергей Булеца продолжит выступать за рубежом
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца продолжит выступать в Польше.
25-летний хавбек перешел на правах годичной аренды в "Лехию" из города Гданьск. При этом в соглашении предусмотрена опция выкупа контракта футболиста.
Прошлый сезон Сергей провел в аренде в другом польском клубе - "Заглембе" Любин, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами в 28 матчах. По окончании кампании клуб решил не пользоваться опцией выкупа игрока.
Добавим, что в составе "Лехии" уже выступает четыре украинцев, а именно Богдан Сарнавский, Максим Хлань, Иван Желизко и Богдан Вьюнник.
Также стоит напомнить, что по итогам сезона-2023/24 клуб вышел в Экстраклясу.
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