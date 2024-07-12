Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце
Сергей Петько может подписать контракт с клубом из Петрово
Фото: ФК Верес / Автор невідомий
Опорный полузащитник Сергей Петько, который минувший сезон провел в "Минае", а сейчас является свободным агентом, может продолжить карьеру в "
Сейчас футболист находится в клубе из Петрово на просмотре, и если сможет убедить тренерский штаб, 30-летний игрокподпишет контракт с клубом-новичком Украинской Премьер-лиги.
В сезоне 2023/24 Сергей Петько провел 19 матчей за "Минай", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ротань назвал заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
- Из Динамо в Шахтер. Куда попал Александр Сирота
- Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля
- "Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Финалы ЕВРО-2024 и Копа Америка. Расписание футбола на 8 – 15 июля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн