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Экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце

Премьер-лига

Сергей Петько может подписать контракт с клубом из Петрово

Экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце

Фото: ФК Верес / Автор невідомий

Новина українською

Опорный полузащитник Сергей Петько, который минувший сезон провел в "Минае", а сейчас является свободным агентом, может продолжить карьеру в "Ингульце".

Сейчас футболист находится в клубе из Петрово на просмотре, и если сможет убедить тренерский штаб, 30-летний игрокподпишет контракт с клубом-новичком Украинской Премьер-лиги.

В сезоне 2023/24 Сергей Петько провел 19 матчей за "Минай", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Ингулец (Петрово) Сергей Петько
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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