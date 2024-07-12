Экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце

Опорный полузащитник Сергей Петько, который минувший сезон провел в "Минае", а сейчас является свободным агентом, может продолжить карьеру в " Ингульце ".

Сейчас футболист находится в клубе из Петрово на просмотре, и если сможет убедить тренерский штаб, 30-летний игрокподпишет контракт с клубом-новичком Украинской Премьер-лиги.

В сезоне 2023/24 Сергей Петько провел 19 матчей за "Минай", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.