Два легионера Ворсклы летом покинут команду

Два легионера " Ворсклы" этим летом покинут полтавский клуб, сообщает "ТаТоТаке".

Первый – это нигерийский защитник полтавчан Наджиб Якубу. По данным источника, Наджиб захотел серьезное увеличение зарплаты (чуть ли не в два раза), на что клуб ответил отказом.

Также отмечается, что в "Рухе", с которым ранее связывали игрока, Якубу также не будет.

Второй легионер, который покинет полтавскую команду – это французский хавбек Самбу Сиссоко.

Здесь ситуация несколько иная из-за войны в Украине. В связи с участившимися прилетам семья давит на футболиста, чтобы он не возвращался в Украину.

Впрочем, в случае с Сиссоко, так как его контракт действителен еще год, полтавчане могут попытаться продать игрока и выручить за него определенные деньги.