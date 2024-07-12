  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два легионера Ворсклы летом покинут команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два легионера Ворсклы летом покинут команду

Премьер-лига

По разным причинам

Два легионера Ворсклы летом покинут команду

Фото - ФК Ворскла / Автор невідомий

Новина українською

Два легионера "Ворсклы" этим летом покинут полтавский клуб, сообщает "ТаТоТаке".

Первый – это нигерийский защитник полтавчан Наджиб Якубу. По данным источника, Наджиб захотел серьезное увеличение зарплаты (чуть ли не в два раза), на что клуб ответил отказом.

Также отмечается, что в "Рухе", с которым ранее связывали игрока, Якубу также не будет.

Второй легионер, который покинет полтавскую команду – это французский хавбек Самбу Сиссоко.

Здесь ситуация несколько иная из-за войны в Украине. В связи с участившимися прилетам семья давит на футболиста, чтобы он не возвращался в Украину.

Впрочем, в случае с Сиссоко, так как его контракт действителен еще год, полтавчане могут попытаться продать игрока и выручить за него определенные деньги.

По теме
yellow-arrow
Морозюк: Мудрику нужна поддержка тренера и ощущение доверия, чего пока не хватает
yellow-arrow
Экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце
yellow-arrow
Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Польшу
Ворскла (Полтава) Наджиб Якубу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости