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Два легионера Ворсклы летом покинут команду
По разным причинам
Фото - ФК Ворскла / Автор невідомий
Два легионера "
Первый – это нигерийский защитник полтавчан Наджиб Якубу. По данным источника, Наджиб захотел серьезное увеличение зарплаты (чуть ли не в два раза), на что клуб ответил отказом.
Также отмечается, что в "Рухе", с которым ранее связывали игрока, Якубу также не будет.
Второй легионер, который покинет полтавскую команду – это французский хавбек Самбу Сиссоко.
Здесь ситуация несколько иная из-за войны в Украине. В связи с участившимися прилетам семья давит на футболиста, чтобы он не возвращался в Украину.
Впрочем, в случае с Сиссоко, так как его контракт действителен еще год, полтавчане могут попытаться продать игрока и выручить за него определенные деньги.
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