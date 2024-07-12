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Александрия без Ротаня в спарринге обыграла команду Первой лиги

Премьер-лига
Обновлено

Горожане готовятся к сезону без главного тренера

Александрия без Ротаня в спарринге обыграла команду Первой лиги

instagram.com/fcolexandriya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" без главного тренера Руслана Ротаня, который повез сборную Украины на Олимпиаду, продолжает подготовку к сезону.

Сегодня, 12 июля, "горожане" провели спарринг с перволиговской "Кудровкой-Нивой".

"Александрия" выглядела лучше, и несмотря на то, что первой пропустила быстрый гол, довела дело до уверенной победы 3:1.

"Александрия" 3:1 "Кудровка-Нива"
Голы: Безерра [24ʼ], Шостак [53ʼ], Погорелый [79ʼ] - Рогозинский [8ʼ]
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