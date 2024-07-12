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Александрия без Ротаня в спарринге обыграла команду Первой лиги
Горожане готовятся к сезону без главного тренера
instagram.com/fcolexandriya
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Сегодня, 12 июля, "горожане" провели спарринг с перволиговской "Кудровкой-Нивой".
"Александрия" выглядела лучше, и несмотря на то, что первой пропустила быстрый гол, довела дело до уверенной победы 3:1.
"Александрия" 3:1 "Кудровка-Нива"
Голы: Безерра [24ʼ], Шостак [53ʼ], Погорелый [79ʼ] - Рогозинский [8ʼ]
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