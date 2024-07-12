Руководство Черноморца пообещало в течении двух месяцев выплатить долги игрокам

Украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о финансовом положении в " Черноморце ".

"Я общался с Александром Бабичем, еще до того как он подписал контракт с "Черноморцем", и он рассказал, что в ходе переговоров одним из главных его условий было то, чтобы клуб выплатил долги игрокам. Потому что это тот фактор, который влияет на тренировочный процесс.

И через некоторое время пресс-служба клуба дает информацию о назначении Бабича. То есть, судя по всему, руководство пообещало выполнить условия тренера.