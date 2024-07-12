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Руководство Черноморца пообещало в течении двух месяцев выплатить долги игрокам
На таких условиях в команду пришел Александр Бабич
Украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о финансовом положении в "
"Я общался с Александром Бабичем, еще до того как он подписал контракт с "Черноморцем", и он рассказал, что в ходе переговоров одним из главных его условий было то, чтобы клуб выплатил долги игрокам. Потому что это тот фактор, который влияет на тренировочный процесс.
И через некоторое время пресс-служба клуба дает информацию о назначении Бабича. То есть, судя по всему, руководство пообещало выполнить условия тренера.
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Позже я узнал, что клуб в течение двух месяцев пообещал выплатить долги. Потому что некоторые игроки уже пишут письма – два письма в клуб, третье – в КДК.
И вопрос остается только один – выполнит ли клуб свои обещания", - сказал Спиваковский.
Напомним, что ранее была информация, задолженность некоторых игроков "Черноморца" составляют два месяца зарплаты и премиальные.
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