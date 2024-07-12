Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андриевский: От опытных игроков тренеры требуют больше, чем от молодых
Динамо продолжает подготовку к новому сезону
fcdynamo.com
Хавбек "
- В течение первых дней было трудно психологически, ведь мы все видели, что произошло в Киеве - на это трудно было смотреть. Но мы все профессионалы, нам нужно выполнять свою работу (при этих словах на глазах у Александра появились слезы).
- Команда выполняет много беговой работы, как долго еще нужно улучшать физическое состояние?
- Сейчас по кругу больше бегают наши сборники, чем мы (улыбается), ведь мы больше работали на функциональную готовность в Киеве и в первые дни в Австрии. Сейчас тренировки направлены на тактическую подготовку и игровые упражнения с мячом.
- Есть ли какие-то послабления для опытных игроков?
- Нет, наоборот - тренеры требуют больше, чем от молодых, но это нормально. Мы более опытные, поэтому должны работать больше, чем молодежь.
- Какие ваши впечатления от первого контрольного поединка с "Падерборном"?
- Нормальные. Мы играли этот матч на фоне нагрузок, понимали, что функционально будет трудно с таким мощным соперником. Но все нормально.
- Сегодняшняя тренировка начиналась при солнечной погоде, потом был ливень, теперь снова солнце. Изменение погоды дополнительно влияет на ход занятий?
- Нет. Но скажу, что лучше тренироваться под дождем, чем под солнцем. Мы в Австрии не впервые, поэтому привыкли к таким изменениям.
- Как в целом можете оценить условия и качество газона?
- Все супер. Мы здесь ненадолго - на 12 дней, думаю, газон продержится в хорошем состоянии до конца сбора.
- Команда уже испытала новые мячи, которыми будет играть в чемпионате Украины, как они вам?
- Подобные мячи были и в прошлом году, просто Премьер-лига немного изменила дизайн. В общем, мы привыкли к ним.
- Для вас, как для футболиста, который обладает прекрасным ударом и является мастером передач, важно, каким мячом играть?
- Конечно, важно. Но у меня никаких нареканий на эти мячи нет.
- Какие ваши ожидания от матчей с "Партизаном" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов?
- Мы думаем и рассчитываем только на групповой этап Лиги чемпионов, поэтому максимально серьезно настраиваемся на эти матчи. Понимаем, что будет тяжело, но мы к этому готовы.
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках
- Ротань назвал заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
- Финалы ЕВРО-2024 и Копа Америка. Расписание футбола на 8 – 15 июля
- Фридман: Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Экс-защитник Черноморца перейдет в Ворсклу - Источник