Андриевский: От опытных игроков тренеры требуют больше, чем от молодых

Хавбек " Динамо " Александр Андриевский рассказал о работе на сборах, подготовке к матчам с "Партизаном" и поделился впечатлениями от первого контрольного поединка с "Падерборном":

- В течение первых дней было трудно психологически, ведь мы все видели, что произошло в Киеве - на это трудно было смотреть. Но мы все профессионалы, нам нужно выполнять свою работу (при этих словах на глазах у Александра появились слезы).

- Команда выполняет много беговой работы, как долго еще нужно улучшать физическое состояние?

- Сейчас по кругу больше бегают наши сборники, чем мы (улыбается), ведь мы больше работали на функциональную готовность в Киеве и в первые дни в Австрии. Сейчас тренировки направлены на тактическую подготовку и игровые упражнения с мячом.

- Есть ли какие-то послабления для опытных игроков?

- Нет, наоборот - тренеры требуют больше, чем от молодых, но это нормально. Мы более опытные, поэтому должны работать больше, чем молодежь.

- Какие ваши впечатления от первого контрольного поединка с "Падерборном"?

- Нормальные. Мы играли этот матч на фоне нагрузок, понимали, что функционально будет трудно с таким мощным соперником. Но все нормально.

- Сегодняшняя тренировка начиналась при солнечной погоде, потом был ливень, теперь снова солнце. Изменение погоды дополнительно влияет на ход занятий?

- Нет. Но скажу, что лучше тренироваться под дождем, чем под солнцем. Мы в Австрии не впервые, поэтому привыкли к таким изменениям.

- Как в целом можете оценить условия и качество газона?

- Все супер. Мы здесь ненадолго - на 12 дней, думаю, газон продержится в хорошем состоянии до конца сбора.

- Команда уже испытала новые мячи, которыми будет играть в чемпионате Украины, как они вам?

- Подобные мячи были и в прошлом году, просто Премьер-лига немного изменила дизайн. В общем, мы привыкли к ним.

- Для вас, как для футболиста, который обладает прекрасным ударом и является мастером передач, важно, каким мячом играть?

- Конечно, важно. Но у меня никаких нареканий на эти мячи нет.

- Какие ваши ожидания от матчей с "Партизаном" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов?

- Мы думаем и рассчитываем только на групповой этап Лиги чемпионов, поэтому максимально серьезно настраиваемся на эти матчи. Понимаем, что будет тяжело, но мы к этому готовы.