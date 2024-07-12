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Десна может возродиться на базе клуба Первой лиги
И, возможно, очень скоро
Фото: ФК Десна
"Десна" может быть возрождена в ближайшее время.
Как сообщает "Украинский футбол" некая группа инвесторов заинтересована в возрождении черниговского клуба, а плацдармом для этого шага может стать перволиговый вышгородский "Диназ", директором которого является бывший полузащитник ортодоксальной "Десны" Сергей Старенький.
По данным источника, возглавить команду может экс-главный тренер легендарного черниговского клуба Александр Рябоконь, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.
Окончательно разрешиться ситуация должна в ближайшие дни.
Напомним, что для старой "Десны" последним на профессиональном уровне стал сезон 2021/22. В прерванном розыгрыше УПЛ команда заняла седьмое место.
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