Десна может возродиться на базе клуба Первой лиги

"Десна" может быть возрождена в ближайшее время.

Как сообщает "Украинский футбол" некая группа инвесторов заинтересована в возрождении черниговского клуба, а плацдармом для этого шага может стать перволиговый вышгородский "Диназ", директором которого является бывший полузащитник ортодоксальной "Десны" Сергей Старенький.

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По данным источника, возглавить команду может экс-главный тренер легендарного черниговского клуба Александр Рябоконь, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.

Окончательно разрешиться ситуация должна в ближайшие дни.

Напомним, что для старой "Десны" последним на профессиональном уровне стал сезон 2021/22. В прерванном розыгрыше УПЛ команда заняла седьмое место.