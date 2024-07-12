Может собраться крутая олдскульная банда. Известны игроки, которые летом могут прийти в Черноморец

Украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о возможном пополнении в составе " Черноморца ".

"Есть Шаблий (агент, - прим), который может привезти в "Чреноморец" неплохих игроков.

Как я слышал, и Иван Петряк, Владислав Калитвинцев, возможно Андрей Тотовицкий, который сейчас лечится. Этих людей сейчас ассоциируют с "Черноморцем". Это очень неплохо.

Алексей Хобленко уже одной ногой в "Черноморце". В общем, там большой список – есть те же Бутко и Рудько.

Может собраться крутая, прикольная банда, такой себе олдскул. Но снова ж таки, - это не те люди, которые могут терпеть какую-то фигню. А с нынешним руководством клуба такая "фигня" случается очень часто", - сказал Спиваковский.