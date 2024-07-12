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Может собраться крутая олдскульная банда. Известны игроки, которые летом могут прийти в Черноморец
Однако в Одессе сейчас не все так однозначно
Фото: ФК Шахтер
Украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о возможном пополнении в составе "
"Есть Шаблий (агент, - прим), который может привезти в "Чреноморец" неплохих игроков.
Как я слышал, и Иван Петряк, Владислав Калитвинцев, возможно Андрей Тотовицкий, который сейчас лечится. Этих людей сейчас ассоциируют с "Черноморцем". Это очень неплохо.
Алексей Хобленко уже одной ногой в "Черноморце". В общем, там большой список – есть те же Бутко и Рудько.
Может собраться крутая, прикольная банда, такой себе олдскул. Но снова ж таки, - это не те люди, которые могут терпеть какую-то фигню. А с нынешним руководством клуба такая "фигня" случается очень часто", - сказал Спиваковский.
Напомним, что ранее была информация, задолженность некоторых игроков "Черноморца" составляют два месяца зарплаты и премиальные, хотя клуб недавно и пообещал в течении двух месяцев эти долги закрыть.
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