Снова с переносами матчей. УАФ утвердила календарь и регламент нового сезона

Исполком УАФ, который состоялся 10 июля, среди прочего, также рассмотрел вопросы о соревнованиях в УПЛ и ПФЛ.

Читайте также Зверов и Езерский вошли в новый Комитет по этике и честной игре УАФ

Заслушав доклады президента УПЛ Евгения Дикого и президента ПФЛ Александра Каденко, члены исполкома утвердили итоги соревнований сезона-2023/2024 в УПЛ и среди команд клубов УПЛ U-19, а также среди команд клубов ПФЛ.

Также исполком утвердил план-календарь для каждой из профессиональных лиг. Первые матчи сезона-2024/2025 в УПЛ состоятся 3 августа, в первой и второй лигах ПФЛ - 3-го и 4 августа.

При обсуждении Регламента чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2024/2025 одним из ключевых вопросов был возможный перенос матчей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На основании предложения главного тренера национальной команды Сергея Реброва, учитывая проведение чемпионата в условиях военного положения, было проголосовано, что Комитет национальных сборных команд УАФ в случае необходимости может обращаться в Дирекцию УПЛ с предложением о переносе отдельных матчей чемпионата на резервную дату.