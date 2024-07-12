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Снова с переносами матчей. УАФ утвердила календарь и регламент нового сезона
Переносы возможны
uaf.ua
Исполком УАФ, который состоялся 10 июля, среди прочего, также рассмотрел вопросы о соревнованиях в УПЛ и ПФЛ.
Заслушав доклады президента УПЛ Евгения Дикого и президента ПФЛ Александра Каденко, члены исполкома утвердили итоги соревнований сезона-2023/2024 в УПЛ и среди команд клубов УПЛ U-19, а также среди команд клубов ПФЛ.
Также исполком утвердил план-календарь для каждой из профессиональных лиг. Первые матчи сезона-2024/2025 в УПЛ состоятся 3 августа, в первой и второй лигах ПФЛ - 3-го и 4 августа.
При обсуждении Регламента чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2024/2025 одним из ключевых вопросов был возможный перенос матчей.
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На основании предложения главного тренера национальной команды Сергея Реброва, учитывая проведение чемпионата в условиях военного положения, было проголосовано, что Комитет национальных сборных команд УАФ в случае необходимости может обращаться в Дирекцию УПЛ с предложением о переносе отдельных матчей чемпионата на резервную дату.
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